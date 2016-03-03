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تونس: مقتل 5 مسلحين باشتباكات مع الجيش

2/3/2016

أعلنت وزارة الدفاع التونسية أن المواجهات المسلحة التي اندلعت قرب مدينة بنقردان جنوبي البلاد انتهت بمقتل خمسة مسلحين، في حين لقي مدني حتفه برصاصة طائشة في منطقة الاشتباك.

وقال المتحدث باسم الوزارة بلحسن الوسلاتي إن أربعة مسلحين قتلوا في تبادل إطلاق النار الذي وقع عصر الأربعاء مع قوات الجيش في منطقة العامرية على بعد عشرة كيلومترات تقريبا من بنقردان، في حين فجر الخامس نفسه.

وأضاف المتحدث أن ضابطا بالجيش أصيب، وقالت مصادر إن إصابته ليست بالخطيرة. كما قالت المصادر إن عنصرين أمنيين أصيبا في المواجهات. ويعتقد أن المجموعة المسلحة تسللت إلى مدينة بنقردان من الأراضي الليبية على متن سيارات.

وانتهت السلطات التونسية من تشييد الجزء الأول من ساتر ترابي وخندق مائي قرب الحدود مع ليبيا لمنع عمليات التسلل. وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت مقتل أربعة مسلحين في كمين نصبته وحدات الحرس الوطني لمجموعة مسلحة بمنطقة عين جفال بين محافظتي سيدي بوزيد والقصرين غربي تونس.

وأكدت الوزارة في بيان أن عمليات التمشيط متواصلة بدعم من وحدات الجيش. يذكر أن مرتفعات بمحافظتي القصرين وسيدي بوزيد تشهد مواجهات متقطعة بين الوحدات العسكرية والأمنية التونسية ومجموعات إرهابية أدت إلى مقتل العشرات من المسلحين.

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