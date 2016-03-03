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توقيف وزير سابق بتايلاند انتقد جنرالا عسكريا

3/3/2016

 

الجنرال براويت ونجسوان – نائب رئيس المجلس العسكري 

 

وجهت الشرطة التايلاندية اتهاما لوزير التجارة السابق واتانا موانجسوك وقامت بتوقيفه لانتهاكه قانون جرائم الكمبيوتر ، بعد اتهامه جنرالا كبيرا بالمجلس العسكري الحاكم بالإدلاء بتعليقات ذات  إيحاءات "جنسية" عن رئيسة الوزراء السابقة ينغلوك شيناواترا. 

 

وانتقد وزير التجارة الذي ينتمي لحزب "من أجل التايلانديين" والذي أُطيح به في انقلاب عام 2014 نائب رئيس المجلس العسكري براويت ونجسوان في تعليق على موقع فيسبوك بسبب تعليقات قال فيها إن الجنود التقطوا الصور لينجلوك بسبب جمالها. 

 

وكانت ينغلوك أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تايلاند عندما قادت حزب بويا تاي إلى الفوز في الانتخابات العامة في 2011 حتى الإطاحة بها في انقلاب. 

 

وتايلاند منقسمة بشدة منذ عقود بين أنصار ينغلوك وشقيقها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا والذي فر من البلاد في عام 2008 ، والمؤسسة المدعومة من الجيش في العاصمة والجنوب . 

 

واتهم واتانا في بيان شديد اللهجة نائب رئيس المجلس العسكري بقول تصريحات ذات إيحاءات جنسية عن ينغلوك وطالب الجيش بالتوقف عن ملاحقتها. وفرض الجيش التايلاندي قيودا على المعارضة منذ توليه السلطة وأرجأ الانتخابات إلى 2017.

 

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