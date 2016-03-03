تقرير: 11 مليون حساب مغربي على فيسبوك

قفز عدد المشتركين في شبكة الإنترنت المغربية إلى 14.5 مليون مشترك في سنة واحدة، أي بمعدل نمو بلغ 63.54% دفعة واحدة، مقارنة مع 2014. كما وصل عدد المشتركين على "فيسبوك" إلى 11 مليون حساب مغربي، بينما لا يبدو أن المغاربة يهتمون كثيرًا بموقع "تويتر".

وكشف تقرير صدر عن وزارة الاتصال المغربية أن إجمالي المشتركين في الإنترنت قفز من حوالى 10 ملايين مشترك في نهاية سنة 2014، إلى 14 مليونا ونصف المليون مشترك مع نهاية سنة 2015.

وتعبر هذه الأرقام عن سرعة نمو قياسية في الاشتراك عبر الإنترنت، خصوصًا إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد مشتركي الإنترنت في المغرب قبل 4 سنوات فقط لم يكن يتجاوز 4 ملايين مشترك.

التقرير السنوي لوزارة الاتصال، أشار إلى أن 92 بالمائة من مشتركي الإنترنت في المغرب يعتمدون على خدمات 3 جي و4 جي، مقابل 7.8 بالمائة فقط يعتمدون على الإنترنت الثابت.

وفيما يخص فاتورة الاشتراك الشهرية، فقد بيّن التقرير أن أسعار الاشتراك قد انخفضت بنسبة 84%، حيث يدفع المغربي شهريا 17 درهما (حوالي دولار ونصف) مقابل خدمات الإنترنت اللاسلكية، و94 درهما (حوالى 9 دولارات) مقابل خدمة الإنترنت الثابت.

كما لفت التقرير إلى أن ثلاثة أرباع المغاربة المشتركين في الإنترنت يتوفرون على حسابات على موقع "فيسبوك"، إذ بلغ عدد الحسابات المغربية على الموقع 11 مليون حساب، وما يقارب 100 ألف حساب فقط على موقع "تويتر"، ما يعكس عدم اهتمام المغاربة بموقع التدوينات المصغر، مقارنة بالشبكة الاجتماعية "فيسبوك".