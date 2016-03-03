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تعاون بين "غوغل" و "اليونيسيف" لوضع خريطة لـ "زيكا"

3/3/2016

 

طفلة مصابة بفيروس "زيكا" – أرشيف

قالت "غوغل" الخميس أن مهندسيها يعملون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)لتحليل البيانات في مسعى لوضع خريطة لتفشي الفيروس زيكا والتكهن بالمناطق المعرضة لخطره.  

وقالت "غوغل" في بيان إنها ستقدم منحة قدرها مليون دولار لصندوق الطوارئ الخاص بالأطفال التابع للأمم المتحدة لمساعدة المتطوعين الذين يعملون على الأرض وغالبيتهم في دول أمريكا اللاتينية. 

وذكرت الشركة الأمريكية أنها ستحدث أيضا منتجاتها لتجعل المعلومات عن زيكا متاحة بدرجة أكبر ، وارتبط اسم زيكا بحالات إصابة في البرازيل بالميكروسيفالي أو صغر حجم الجمجمة وهو تشوه نادر يصيب المواليد. 

وقالت "غوغل" إن متطوعيها من مهندسين ومصممي برامج وخبراء جمع بيانات يساعدون اليونيسيف على وضع برنامج للتعامل مع البيانات الواردة من مصادر عدة بما في ذلك المتعلقة بالطقس وأنماط السفر في مسعى لتصور المناطق المعرضة لخطر التفشي   

ورصد الفيروس زيكا في البرازيل لأول مرة العام الماضي وربط المسؤولون بينه وبين4863 حالة إصابة مؤكدة ومشتبه بها للميكروب.

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