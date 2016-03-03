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بيومي: "المعتقلون" الرقم الصعب في وجه النظام المصري

3/3/2016

قال خلف بيومي، أمين مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان إن وقفة المضربين عن الطعام بسجن العقرب تثبت أن المعتقلين هم الرقم الصعب في وجه النظام المصري، لافتاً إلى أنه في  حصيلة للقتلى والمعتقلين في ظل النظام الحالي في مصر تم إحصاء حوالي 390 قتيلاً داخل مقار الاحتجاز و1779 حكما بالإعدام.

وأضاف خلال مؤتمر بإسطنبول حول الانتهاكات التي يتعرض لها معتقلو سجن العقرب بمصر (الخميس)، قائلا إننا أمام قضية نظام يقتل معارضيه إما بالإعدام، أو التصفية الجسدية، أو الإهمال الطبي.

وتابع بيومي: "نـتضامـن مـع المضربيـن عن الطعام تـضـامـنـاً كاملاً لأنهـم يمارسون حقـاً دستورياً، كما نرفض إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري"، مؤكداً أن الـمـحـاكمات افتقرت إلـى أدنـى معايير العدالة، وطالب المجتمع الدولـي والمنظمات الدولية بالتضامن مع قضية المعتقلين السياسييـن في مصر.

بدوره اعتبر الحقوقي والاعلامي المصري، هيثم أبو خليل ما يمارسه النظام العسكري في مصر بأنه إرهاب دولة، بحسب وصفه.

وقال البيان  الختامي للمؤتمر إن حالة حقوق الإنسان فـي مصـر شهدت انهياراً كاملاً على كل الأصعدة عقب انقلاب 3 يوليو2013، ولفت إلى أن السلطات المصرية تحيل آلاف المدنيين للقضاء العسكري وأن هذا أمر خطير على الصعيد الحقوقي.

واختتم البيان بالتأكيد أن مؤسسة حقوق الإنسان لن تأل جهدا في إثارة القضايا الحقوقية في مصـر وستتوجه بها لمجلس حقوق الإنسان الأممي. 

المصدر : الجزيرة مباشر
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