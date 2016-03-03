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بعد نجاح "أوبر السيارات".. إطلاق "أوبر الدراجات" بالهند

3/3/2016

تشغيل تطبيق أوبر الدراجات بالهند

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الخميس أن  شركتي تشغيل تطبيقات تأجير السيارات عبر الهواتف الذكية "أوبر" و"أولا"  أطلقتا خدمة جديدة لتأجير الدراجات عبر الهواتف الذكية.      

وذكرت وكالة الهند الآسيوية للأنباء أن "أوبر" أطلقت خدمة "أوبر موتو"  و"أولا" أطلقت خدمة "أولا بايك" لتأجير الدراجات عبر الهواتف الذكية في  الهند.

وقال أميت جاين رئيس "أوبر إنديا" فرع الشركة الأمريكية في الهند في بيان "نحن سعداء بإطلاق النسخة التجريبية من خدمة أوبر موتو في بنغالور  لتقديم خدمة تأجير الدراجات البخارية عبر التطبيق الخاص بنا. سيقدم أوبر موتو خيارا آخرا للنقل بتكلفة أقل وسيساعد الناس على توفير وقتهم وأموالهم  مع  تقليل الاختناقات المرورية  في مدننا بمرور الوقت".

يذكر أن الحد الأدنى لتكلفة خدمة أوبر موتو هو 15ر0 روبية  مع إضافة  3  روبية  لكل كيلومتر  و1ر0 روبية لكل دقيقة من زمن الرحلة.

أما براناي جيفرايكا رئيس شركة "أولا" فقال  إنهم سعداء ببدء التشغيل التجريبي لخدمة "أولا بايك" في مدينة بنغالور "هذا سيساعد المستخدمين في الوصول إلى المكان الذي يريدونه خلال دقائق وبخاصة في المدن المزدحمة مروريا مثل مدننا".

واتخذت "أوبر موتو" و"أولا بايك" ترتيبات لتوفير خوذ حماية لسائقي الدراجات مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة مثل  بيانات مفصلة عن السائقين وخاصية طلب النجدة  وإمكانية التتبع عبر الأقمار الصناعية

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