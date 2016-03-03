بالفيديو.. القيق يلتقي عائلته لأول مرة بقُبلة الانتصار

التقى الأسير محمد القيق، مساء الأربعاء، والده وزوجته فيحاء شلش وابنيه إسلام ونور، في أول زيارة له بعد أن أوقف إضرابه عن الطعام الذي استمر أكثر من 94 يومًا احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي.

وأظهر مقطع فيديو بُث من داخل المستشفى لحظة لقاء القيق بعائلته. أظهر لحظات مؤثرة لوالد القيق وهو يقّبل نجله بعد انتصاره في معركة استمرت 94 يومًا خرج فيها القيق منتصرًا.

ورافق النائب العربي في الكنيست أسامة سعدي، وعدد من قيادات الجماهير العربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 عائلة القيق في الزيارة الى مستشفى "هعيمك" في العفولة، حيث يرقد الأسير محمد، .

وكان الأسير محمد القيق قد أعلن يوم الجمعة الماضي، وقف إضرابه الاحتجاجي على اعتقاله الإداري، بعد التوصل لاتفاق معه يقضي بإطلاق سراحه في مايو/آيار القادم بعد تلقيه العلاج في مستشفى "هعيمك"، على ألا يجدد أمر اعتقاله الإداري .

يشار إلى أن الأسير محمد القيق (33 عاما) هو صحفي يعمل مراسل قناة "مجد" الفضائية السعودية في الضفة الغربية، اعتقل لدى مداهمة منزله في بلدة أبو قش، شمال رام الله، بتاريخ 21 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، وتم استصدار امر اعتقال إداري له لمدة 6 أشهر.

وبدأ القيق إضرابه عن الطعام يوم 25 نوفمبر 2015 ، احتجاجا على اعتقاله الإداري التعسفي وسوء معاملته، وبعد 94 يومًا انتصر القيق في معركة الأمعاء الخاوية.