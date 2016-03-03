البث الحي
منوعات

المصري "تريزيغيه" ينضم لأندرلخت البلجيكي بشكل نهائي

3/3/2016

اللاعب المصري محمود حسن تريزيغيه
 

وقع لاعب الأهلي متصدر الدوري المصري لكرة القدم المعار إلى نادي أندرلخت البلجيكي محمود حسن تريزيغيه عقدا مع الأخير لمدة 4 مواسم لينضم بشكل نهائي بداية من الموسم الجاري.

وأكد تريزيغيه أنه وقع لأندرلخت على عقده الجديد بعد الاتفاق بين مسؤولي الأهلي حيث كان عقد الإعارة يتضمن بندا بالشراء.

وسيحصل الأهلي على 2 مليون و300 ألف دولار، لتكون قيمة الصفقة كاملة 3 ملايين دولار، بعدما كان الاهلي قد حصل على 700 ألف جنيه في بداية الصفقة.

من جانبه، قال تريزيغيه إن الجهاز الفني تمسك به ويرغب فى استمراره من أجل الاعتماد عليه فى الفترة المقبلة، مضيفا أن توقيعه يعود لرغبته في إكمال المشوار الاحترافي الذى بدأه. مؤكدا أنه يطمح إلى الانتقال إلى أحد الأندية الأوربية الكبيرة عن طريق الظهور بشكل لافت مع أندرلخت.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)