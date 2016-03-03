المصري "تريزيغيه" ينضم لأندرلخت البلجيكي بشكل نهائي

اللاعب المصري محمود حسن تريزيغيه

وقع لاعب الأهلي متصدر الدوري المصري لكرة القدم المعار إلى نادي أندرلخت البلجيكي محمود حسن تريزيغيه عقدا مع الأخير لمدة 4 مواسم لينضم بشكل نهائي بداية من الموسم الجاري.

وأكد تريزيغيه أنه وقع لأندرلخت على عقده الجديد بعد الاتفاق بين مسؤولي الأهلي حيث كان عقد الإعارة يتضمن بندا بالشراء.

وسيحصل الأهلي على 2 مليون و300 ألف دولار، لتكون قيمة الصفقة كاملة 3 ملايين دولار، بعدما كان الاهلي قد حصل على 700 ألف جنيه في بداية الصفقة.

من جانبه، قال تريزيغيه إن الجهاز الفني تمسك به ويرغب فى استمراره من أجل الاعتماد عليه فى الفترة المقبلة، مضيفا أن توقيعه يعود لرغبته في إكمال المشوار الاحترافي الذى بدأه. مؤكدا أنه يطمح إلى الانتقال إلى أحد الأندية الأوربية الكبيرة عن طريق الظهور بشكل لافت مع أندرلخت.