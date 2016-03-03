العملة المصرية تواصل الانهيار والدولار يسجل 9.43 جنيها

الجنيه يواصل التراجع أمام الدولار ذكرت بوابة الأهرام الإليكترونية التابعة لصحيفة الأهرام الحكومية أن أسعار الدولار في تعاملات السوق الموازية الأربعاء، سجلت 9.35 جنيها للشراء و9.43 جنيها للبيع، مواصلا تحقيق أرقامه القياسية التي لم تشهدها السوق على مدى تاريخه.

وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة :" السوق مازالت تسطر فصولا جديدة في رحلة الدولار، لم تشهدها من قبل، موضحا أن المضاربة ونقص موارد النقد الأجنبي والطلب المتوالي من جانب بعض شرائح المستوردين، هو السبب الرئيسي لصعود الدولار، إضافة إلى ذلك اتجاه شريحة من المواطنين "للدولرة"، أملا في مزيد من الارتفاع للورقة الخضراء.

أضاف الفرق بين سعر السوقين اتسع لنحو 160 قرشا، وهو ما أصاب السوق بالدهشة والترقب، لدرجة أن حائزيه يرفضون بيعه حتى بهذه الأسعار المرتفعة، أملا في أسعار أعلى بخاصة ف يظل تناثر الشائعات حول أسعار الدولار المستقبلية.

وأوضح أن ارتفاع أسعار الدولار، أدى إلى صعود أسعار باقي العملات، حيث قفز اليورو إلى 10.10 جنيها للشراء ونحو 10.25 جنيها للبيع، كما قفز سعر بيع الريال السعودي إلى 2.45 جنيها.

يذكر أن سعر الدولار في السوق الرسمية مازال مستقرا عند 7.78 جنيها للشراء و7.83 جنيها للبيع.

وأبدى متعاملون بالسوق قلقهم من تأثير ارتفاع الدولار علي أسعار السلع والمنتجات بالسوق، وقد ظهر ذلك على أسعار بعض السلع، وبدأ التجار في تخزين المنتجات لتحقيق أرباح أكثر.