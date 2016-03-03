البث الحي
منوعات

العالم يرحب بأول كمبيوتر "حيّ و يتنفس "

3/3/2016
سلاسل البروتين المستخدمة في الرقائق

في تطور جديد للحوسبة و برامجها نجح علماء من جامعة ماكغيل في كندا في صناعة كمبيوتر "بيولوجي" يعتمد على البروتينات بدلا من الإلكترونات لنقل معلومات تحيط برقاقة حية.

الشريحة التي طوروها بالغة الدقة إذ يبلغ حجمها 1.5 سنتيمترا مربعا، تتحرك خلالها سلاسل البروتين  في قنوات محفورة بالدائرة الكهربية.

الإختراع الجديد  يلغي فكرة الإعتماد على  الدوائر الرقمية، في مقابل صناعة كمبيوتر "بيولوجي" يعتمد على البروتينات بدلا من الإلكترونات لنقل المعلومات  داخل رقاقة حية.

و يأتي هذا الاختراع في محاولة للتغلب على  التكلفة العالية جدا لأجهزة الكمبيوتر العملاقة التقليدية و التي تستنزف الكثير من الطاقة ما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها.

وقال الباحث البيولوجي دان نيكولاو من جامعة ماكغيل في كندا أن"التصور للمشروع أشبه ما يكون بالديدان الصغيرة التي تحاول الخروج من متاهة".

جدير بالذكر أنه في وقت سابق نجح العلماء في معهد  سكريس للبحوث في  ولاية كاليفورنيا  تمكنوا من تطوير  جهاز كومبيوتر  بيولوجي  مصنوع بالكامل من  جزيئات حيوية قادرة على فك  رموز الصور المشفرة على رقائق الحامض النووي  .

المختلف في جهاز جامعة ماكغيل ب كندا أن العوامل البيولوجية لخيوط البروتين في النموذج الأولي، تحل محل وظيفة الإلكترونات في الرقاقة التقليدية، وتعمل البروتينات في الواقع بالطاقة الكيميائية لتسهل نقل الطاقة على مستوى الخلية في جميع الكائنات الحية فيما يشبه عملية التنفس .

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)