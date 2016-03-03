العالم يرحب بأول كمبيوتر "حيّ و يتنفس "

سلاسل البروتين المستخدمة في الرقائق

في تطور جديد للحوسبة و برامجها نجح علماء من جامعة ماكغيل في كندا في صناعة كمبيوتر "بيولوجي" يعتمد على البروتينات بدلا من الإلكترونات لنقل معلومات تحيط برقاقة حية.



الشريحة التي طوروها بالغة الدقة إذ يبلغ حجمها 1.5 سنتيمترا مربعا، تتحرك خلالها سلاسل البروتين في قنوات محفورة بالدائرة الكهربية.



الإختراع الجديد يلغي فكرة الإعتماد على الدوائر الرقمية، في مقابل صناعة كمبيوتر "بيولوجي" يعتمد على البروتينات بدلا من الإلكترونات لنقل المعلومات داخل رقاقة حية.



و يأتي هذا الاختراع في محاولة للتغلب على التكلفة العالية جدا لأجهزة الكمبيوتر العملاقة التقليدية و التي تستنزف الكثير من الطاقة ما يؤدي إلى ارتفاع حرارتها.



وقال الباحث البيولوجي دان نيكولاو من جامعة ماكغيل في كندا أن"التصور للمشروع أشبه ما يكون بالديدان الصغيرة التي تحاول الخروج من متاهة".



جدير بالذكر أنه في وقت سابق نجح العلماء في معهد سكريس للبحوث في ولاية كاليفورنيا تمكنوا من تطوير جهاز كومبيوتر بيولوجي مصنوع بالكامل من جزيئات حيوية قادرة على فك رموز الصور المشفرة على رقائق الحامض النووي .



المختلف في جهاز جامعة ماكغيل ب كندا أن العوامل البيولوجية لخيوط البروتين في النموذج الأولي، تحل محل وظيفة الإلكترونات في الرقاقة التقليدية، وتعمل البروتينات في الواقع بالطاقة الكيميائية لتسهل نقل الطاقة على مستوى الخلية في جميع الكائنات الحية فيما يشبه عملية التنفس .