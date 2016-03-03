الخارجية المصرية: علاقتنا مع السعودية "ممتازة"

وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد العلاقات المصرية السعودية بأنها ممتازة ، مؤكدا أن التواصل مستمر بين البلدين.

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية السعودية و ما ينشر ويذاع في بعض وسائل الإعلام والبرامج التليفزيونية عن وجود خلافات بين البلدين، قال أبو زيد إن ما ينشر عن وجود خلافات بين البلدين ليس له أساس من الصحة ، والعلاقات الثنائية بين البلدين ممتازة ، والتواصل مستمر ، ولا أستطيع التعليق على ما ينشر أو يذاع لأنه يرجع ربما لقراءة خاطئة أو تفسير غير دقيق للعلاقات أو للموقف الإقليمي .

وأكد أبو زيد في رده على سؤال بهذا الشأن أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في أول أبريل / نيسان المقبل لاتزال في موعدها.

وحول عقد القمة العربية أوضح المتحدث الرسمي أن المغرب اعتذرت عن عدم استضافتها ورئاستها للقمة ، وأعربت موريتانيا عن رغبتها في استضافتها في نواكشوط في شهر يوليو / تموز المقبل ، وسننتظر لنرى ما سيحدث.