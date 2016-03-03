البث الحي
منوعات

الخارجية المصرية: علاقتنا مع السعودية "ممتازة"

3/3/2016

الخارجية المصرية: علاقتنا مع السعودية "ممتازة"

وصف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية  المصرية المستشار أحمد أبو زيد  العلاقات المصرية السعودية بأنها ممتازة ، مؤكدا أن التواصل مستمر بين البلدين.

وردا على سؤال حول العلاقات المصرية السعودية و ما ينشر ويذاع في بعض وسائل الإعلام والبرامج التليفزيونية عن وجود خلافات بين البلدين، قال أبو زيد إن ما ينشر عن وجود خلافات بين  البلدين ليس له أساس من الصحة ، والعلاقات الثنائية بين البلدين ممتازة ، والتواصل مستمر ، ولا أستطيع التعليق على ما ينشر أو يذاع لأنه يرجع ربما لقراءة خاطئة أو تفسير غير دقيق للعلاقات أو للموقف الإقليمي .

وأكد أبو زيد في رده على سؤال بهذا الشأن أن زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر في أول أبريل / نيسان المقبل لاتزال في موعدها. 

وحول عقد القمة العربية أوضح المتحدث الرسمي أن المغرب اعتذرت عن عدم استضافتها ورئاستها للقمة ، وأعربت موريتانيا عن رغبتها في استضافتها في نواكشوط في شهر يوليو / تموز المقبل ، وسننتظر لنرى  ما سيحدث.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)