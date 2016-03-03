البث الحي
منوعات

الاحتلال يعتقل فلسطينية شمال شرق أريحا بحجة الطعن

3/3/2016
اعتقال فلسطينية شرق القدس بحجة الطعن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، فتاةً فلسطينية بزعم طعنها لجندي إسرائيلي على شارع رقم 90 قرب قرية العوجا شمال الأغوار التابعة لمحافظة أريحا شرق القدس المحتلة.

و ذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها أن قواتها اعتقلت الفتاة الفلسطينية "دون إصابتها"، ونقلتها للتحقيق، عقب طعنها للجندي الإسرائيلي.

وكان جنديان إسرائيليان، قد أصيبا مساء أمس الأربعاء، عقب طعنهما من قبل شابين فلسطينيين، قبل أن ينسحبا من المكان، في نقطة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال قرب مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوبي مدينة نابلس شمال القدس المحتلة.

وشهدت مدينة نابلس، الليلة الماضية، تحركات عسكرية من قبل الاحتلال، بالتزامن مع انتشار مكثف على مداخل المدينة الجنوبية، وإغلاق لمختلف الحواجز والنقاط العسكرية المحيطة بنابلس، إلى جانب عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في قرى نابلس الجنوبية بحثًا عن منفذي عملية الطعن قرب مستوطنة "براخا".

وكانت مؤسسات الأسرى كشفت أول أمس أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر فبراير/شباط 616 فلسطينياً من الضفة وغزة، بينهم 140 طفلاً، و18 بين نساء وفتيات، وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بداية الهبة الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى أكثر من 4120 حالة اعتقال.

 

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

يمر بقارتين وبحرين و5 دول.. انطلاق أول قطار تصدير من تركيا إلى الصين (فيديو)

القطار سيقطع مسافة 8 آلاف و692 كيلو مترا (تويتر)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)