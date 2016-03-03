الاحتلال يعتقل فلسطينية شمال شرق أريحا بحجة الطعن

اعتقال فلسطينية شرق القدس بحجة الطعن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الخميس، فتاةً فلسطينية بزعم طعنها لجندي إسرائيلي على شارع رقم 90 قرب قرية العوجا شمال الأغوار التابعة لمحافظة أريحا شرق القدس المحتلة.

و ذكرت شرطة الاحتلال في بيان لها أن قواتها اعتقلت الفتاة الفلسطينية "دون إصابتها"، ونقلتها للتحقيق، عقب طعنها للجندي الإسرائيلي.

وكان جنديان إسرائيليان، قد أصيبا مساء أمس الأربعاء، عقب طعنهما من قبل شابين فلسطينيين، قبل أن ينسحبا من المكان، في نقطة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال قرب مستوطنة "براخا" المقامة على أراضي الفلسطينيين، جنوبي مدينة نابلس شمال القدس المحتلة.

وشهدت مدينة نابلس، الليلة الماضية، تحركات عسكرية من قبل الاحتلال، بالتزامن مع انتشار مكثف على مداخل المدينة الجنوبية، وإغلاق لمختلف الحواجز والنقاط العسكرية المحيطة بنابلس، إلى جانب عمليات دهم وتفتيش لمنازل المواطنين في قرى نابلس الجنوبية بحثًا عن منفذي عملية الطعن قرب مستوطنة "براخا".

وكانت مؤسسات الأسرى كشفت أول أمس أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر فبراير/شباط 616 فلسطينياً من الضفة وغزة، بينهم 140 طفلاً، و18 بين نساء وفتيات، وبهذا يصل عدد حالات الاعتقال منذ بداية الهبة الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى أكثر من 4120 حالة اعتقال.