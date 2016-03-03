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أولاند وكاميرون يدعوان موسكو إلى وقف هجماتها فورا

3/3/2016

حض الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس روسيا والنظام السوري على وقف "الهجمات فورا" على المعارضة في سوريا، وفق إعلان صدر إثر قمة فرنسية بريطانية عقدت في اميان بفرنسا.
    
وجاء في بيان مشترك تلي في مؤتمر صحفي  بعد قمة بريطانية فرنسية "نطالب كل الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك روسيا والنظام السوري أن توقف فورا الهجمات ضد جماعات المعارضة المعتدلة."
 
وأضاف البيان أن كل الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الطبي يجب أن تتوقف وأنه على الحكومة السورية وحلفائها أن يوقفوا مسيرتهم إلى حلب والتي تعرض احتمالات السلام للخطر وتهدد بتفاقم أزمة اللاجئين وتصب في مصلحة تنظيم الدولة الإسلامية"  على حد وصفهم .

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