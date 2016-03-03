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أقمار صناعية بحجم صندوق الحذاء تنشر الإنترنت عالميا

3/3/2016

تنافس شركة إسرائيلية جديدة شركتي فيسبوك وغوغل في توفير خدمة الإنترنت للعالم كله  عبر تطوير أول هوائي يصحح وضعه ذاتيا ويمكنه تحويل الكثير من الأقمار الصناعية إلى مراكز إرسال قوية تغطي العالم.

ويعمل عملاقا التكنولوجيا على وسائل لإرسال أشعة ناقلة  للإنترنت من الجو للمناطق النائية .. غوغل من خلال بالونات طائرة على ارتفاعات كبيرة و فيسبوك من خلال مجموعة من المتبرعين ومزيد من الأقمار الصناعية الأكبر والأكثر تعقيدا.
 
وقال المسؤول التنفيذي لشركة سكايفي الإسرائيلية إن شركته الجديدة التي بدأت قبل أربع سنوات ستفعل ذلك عن طريق وضع مجموعة تتألف من 60 قمرا صناعيا صغيرا "نانو" – كل منها بحجم صندوق الحذاء تقريبا- في مدار حول الأرض
لتوفير تغطية شاملة لكوكبنا.
 
وأوضح تامر وهو يشرح النظام مع نسخة هوائي كبير الحجم في غرفة بلا صدى مساحتها 50 مترا مربعا تحاكي ظروف الفضاء مضيفا "هناك نحو ثلاثة مليارات شخص على وجه البسيطة لا يصلون إلى الانترنت. سنخدمهم جميعا لأن مجموعة الأقمار الصناعية التي تستخدم التكنولوجيا الخاصة بنا ستغطي كوكب الأرض كله جوا وبحرا وبرا."

وأردف "لذا سنطلق 60 قمرا صناعيا يغطون كوكب الأرض بكامله."

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