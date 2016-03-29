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"Deadpool" يحقق أعلى إيراد في تاريخ السينما "للكبار فقط"

29/3/2016

فيلم "Deadpool" يحقق أعلى في تاريخ السينما "للكبار فقط"

قالت صحيفة "جارديان" البريطانية إن فيلم الحركة والأبطال الخارقين  "Deadpool" حقق أعلى الأفلام المصنفة بتصنيف  R   –  "للكبار فقط" ، تحقيقا للإيرادات في تاريخ السينما.

وحسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية، اليوم الثلاثاء، فإن الفيلم نجح في تحقيق إيرادات عالمية بلغت 745 مليون دولار، متخطيا بذلك فيلم  The Matrix Reloaded، إنتاج 2003، الذي ظل في المركز الأول طوال أكثر من عقد من الزمن، بإيرادات بلغت 742 مليون دولار.

النجاح الكبير والملفت للفيلم، دفع عددا من المهتمين بالسينما إلى اعتباره بداية موجة جديدة من الأفلام المأخوذة عن قصص «الكوميكس» ذات التصنيف   R "للكبار فقط"، خاصة بعد ظهور ما يمكن اعتبارها علامات على صحة هذه التوقعات، بعد الإعلان عن إصدار النسخة DVD لفيلم Batman v Superman: Dawn of Justice، بالتصنيف المذكور، كذلك انتشار بعض الشائعات أن الفيلم القادم لشخصية «وولفرين»، سيكون بنفس التصنيف العمري، وهو الفيلم الذي تنتمي حقوقه لشركة "فوكس للقرن العشرين"، المنتجة لفيلم  Deadpool.

الفيلم بطولة رايان رينولدز، مورينا باكارين، جيد ريس، ومن إخراج تيم ميلر. 

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