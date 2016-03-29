يونيسيف: الأطفال في اليمن يتحملون عبء الحرب

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الثلاثاء إن مئات الآلاف من أطفال اليمن يعانون من سوء تغذية يهدد حياتهم كما يفتقر الملايين للرعاية الصحية ومياه الشرب النظيفة.

وأضاف تقرير يونيسيف أن كل أطراف الحرب "ضاعفت" من تجنيد الأطفال مع توثيق 848 حالة بما في ذلك أطفال تصل أعمارهم إلى عشرة أعوام وإجبارهم على القتال.

وذكرت وكالة أنباء رويترز أن التوترات خفت فيما يبدو بين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على معظم شمال اليمن والقوات بقيادة السعودية بعد عام من الحرب.

وقال تقرير بعنوان (الطفولة على حافة الهاوية) "يُقتل أو يُصاب في المتوسط ستة أطفال يوميا"، وأكد يونيسيف مقتل 934 طفلا وإصابة 1356؛ ولكن يقول إن هذا مجرد "غيض من فيض".

وأضاف "الخدمات الأساسية والبنية التحتية في اليمن على شفا انهيار كامل" مشيرا إلى هجمات على المدارس والمستشفيات ومنظومة المياه والصرف الصحي.

وكانت الأمم المتحدة قالت الأسبوع الماضي إن الأطراف المتحاربة اتفقت على وقف الاقتتال اعتبارا من العاشر من أبريل/نيسان، وأن تجري محادثات سلام اعتبارا من 18 أبريل.

وقال جوليان هارنيس ممثل يونيسيف في اليمن لرويترز، عبر الهاتف من صنعاء، "نأمل أن تبدأ الهدنة في العاشر من أبريل وأن تصل الخدمات الصحية وخدمات أخرى إلى الآباء والأمهات والأسر. في صعدة خف القتال الأسبوع الماضي بلا شك في المنطقة الحدودية. وفي صنعاء انخفض عدد الضربات الجوية التي تقودها السعودية".

وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن نحو نصف محافظات اليمن ومجموعها 22 محافظة على شفا المجاعة، وإن أكثر من 13 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية.

وقال هارنيس إن يونيسيف يقدم إمدادات غذائية وأمصالا ضد الحصبة وشلل الأطفال وغيرها من أمراض الطفولة في البلاد التي يقطنها 24 مليونا إلا أن ذلك ليس كافيا.

وقال التقرير إن ما يقدر بنحو 320 ألف طفل معرضون لسوء تغذية حاد يمكن أن يسبب الإصابة بالتهابات في الجهاز التنفسي والالتهاب الرئوي وأمراض تنتقل عن طريق المياه.

ويحتاج نحو عشرة ملايين طفل إلى مساعدات إنسانية للحيلولة دون تدهور الأوضاع بشكل أكبر.

وقال التقرير مستشهدا بمعدلات التطعيم وتراجع العلاج "يقدر يونيسيف أن نحو عشرة آلاف طفل تحت الخامسة لقوا حتفهم العام المنصرم جراء أمراض يمكن الوقاية منها".