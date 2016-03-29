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وداعا للغسالات .. اختراع "نسيج" ينظف نفسه خلال دقائق

29/3/2016

اختراع "نسيج" ينظف نفسه خلال دقائق

طور فريق علماء من المعهد الملكي للتكنولوجيا في ملبورن الأسترالية نسيجا قادرا على تنظيف ذاته ، وبذلك سيتم الاستغناء عن الغسالات في تنظيف الملابس .

ووفقا للمقالة التي نشرتها مجلة  Advanced Materials Interfaces  فإن العلماء استخدموا بنية نانوية على أساس النحاس والفضة تتميز بقدرتها على امتصاص الضوء، ونتيجة التفاعل الكيميائي الذي يجري عن طريق تنشيط إلكترونات البنية يكتسب النسيج خاصية التنظيف الذاتي.

ونجح الفريق في إنماء البنى النانوية مباشرة في نسيج القطن.

وأظهرت الاختبارات أن بعض أنواع الأقمشة تمكنت من تنظيف ذاتها خلال ست دقائق.

 

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