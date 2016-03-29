البث الحي
منوعات

واشنطن بوست: من السابق لأوانه اعتبار الثورات العربية فاشلة

29/3/2016

لنيتش: لماذا من الخطأ القول بفشل الثورات العربية ـ نيويورك تايمز

قال الأكاديمي الأمريكي مارك لينتش إن اعتبار الثورات العربية فاشلة لا تعكس حقيقة التحولات التي شهدتها جميع أبعاد السياسة في المنطقة، فالمستبدون اليوم هم أكثر قمعا لأنهم أقلُ استقرارا وأكثرُ خوفا وأكثرُ عجزا من الحفاظ على سلطاتهم.

وأضاف لينتش في مقال له نشرته الواشنطن بوست أنه مع انهيار أسعار النفط وتصاعد السُخط الشعبي، من الواضح أن جيل التحدي للثورات العربية لا زال يتجلى،  وأن النجاح أو الفشل لا يشكلان وسيلة مفيدة لفهم هذه العمليات المجتمعية والسياسية الراهنة.

ونوه الكاتب إلى أن خمس سنوات من الثورات العربية، شهدت قيام الأنظمة برسم سياسات جديدة، كما تطورت تحالفاتٌ إقليمية جديدة إلى جانب هُويات وأفكار جديدة دفعت علماء السياسة للتعامل معها بناء على شروطها.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)