واشنطن بوست: من السابق لأوانه اعتبار الثورات العربية فاشلة

لنيتش: لماذا من الخطأ القول بفشل الثورات العربية ـ نيويورك تايمز

قال الأكاديمي الأمريكي مارك لينتش إن اعتبار الثورات العربية فاشلة لا تعكس حقيقة التحولات التي شهدتها جميع أبعاد السياسة في المنطقة، فالمستبدون اليوم هم أكثر قمعا لأنهم أقلُ استقرارا وأكثرُ خوفا وأكثرُ عجزا من الحفاظ على سلطاتهم.

وأضاف لينتش في مقال له نشرته الواشنطن بوست أنه مع انهيار أسعار النفط وتصاعد السُخط الشعبي، من الواضح أن جيل التحدي للثورات العربية لا زال يتجلى، وأن النجاح أو الفشل لا يشكلان وسيلة مفيدة لفهم هذه العمليات المجتمعية والسياسية الراهنة.

ونوه الكاتب إلى أن خمس سنوات من الثورات العربية، شهدت قيام الأنظمة برسم سياسات جديدة، كما تطورت تحالفاتٌ إقليمية جديدة إلى جانب هُويات وأفكار جديدة دفعت علماء السياسة للتعامل معها بناء على شروطها.