هيئة الإحصاء التركية: أكثر من 5 آلاف معمّر تجاوزوا المائة

هيئة الإحصاء : أكثر من 5 آلاف معمّر في تركيا تجاوزوا المائة

قالت هيئة الإحصاء التركية إن عدد المعمرين الأتراك الذين تجاوزت أعمارهم 100 عام ، بلغ 5 آلاف و293 شخصًا، عام 2015.

وأشارت معطيات الهيئة أن من بين كل ألف مواطن تركي، 0.07 ? تجاوز سنّه الـ 100 عام، في حين شكلت النساء 85% من المعمّرين.

وتصدرت إسطنبول المدن التركية، في عدد المعمرين ما فوق الـ 100 عام، حيث بلغ عددهم 675 معمّراً، تبعتها إزمير (غرب) بـ 236، ثم العاصمة أنقرة بـ 234 شخصا .

وذكرت هيئة الإحصاء، أن نسبة الراضين عن مدخولهم من المعمرين، بلغت عند الرجال 42.8 %، وعند النساء 45.4 %، في حين أن نسبة 72.8 من المعمرين الذين تفوق أعمارهم الـ 65 سنة، يزاولون أعمالاً زراعية.