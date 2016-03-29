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هشام جنينة .. الرقابي الذي أطاح به "تصريح" عن فاتورة الفساد

28/3/2016

المستشار هشام جنينة

جاء وقع القرار الجمهوري بإعفاء رئيس الجهاز المركزي المصري للمحاسبات المستشار هشام جنينه من منصبه سريعا وصادما لدى العديد من القطاعات المصرية خاصة وأن جنينة يتمتع برصيد كبير من السيرة الحسنة سواء في الوسط القضائي أو على مستوى مسئولي الدولة .

ففي الوقت الذي اعتبر فيه البعض أن قرار الإعفاء دليل على محاربة كل من يحاول الكشف عن الفساد أو القائمين عليه خاصة بعد أن أكد جنينة في أحاديث إعلامية أن فاتورة الفساد بلغت خلال عام واحد 600 مليار جنيه ، يرى أخرون أن الرجل لم يقدم أدلة على دعواه وأنه أساء للدولة ولمؤسساتها على حد وصفهم.

في هذا التقرير نحاول رصد أهم المحطات في تاريخ المستشار هشام جنينة .

ولد المستشار هشام جنينة بمحافظة الدقهلية عام 1954 ، وتخرج من كلية الشرطة عام 1976 .

تم تعيينه ضابطا بمديرية أمن الجيزة عقب تخرجه من كلية الشرطة واستقال منها بعد دراسته للقانون وتحول مساره للسلك القضائي.

عمل جنينة فى دولة الكويت بعد إعارته كقاض، واستمر هناك لمدة 6 سنوات .

يعتبر واحدا ممن أسسوا تيار الاستقلال القضائي وكان عضوا في العديد من مجالس نادى القضاة.

تولى منصب رئيس محكمة استئناف القاهرة وكان من أبرز الوجوه الداعمة لثورة الخامس والعشرين من يناير .

تم تعيينه رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات بقرار جمهوري من الرئيس المعزول محمد مرسى.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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