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نتنياهو يقرّر عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم

29/3/2016

الاحتلال الإسرائيلي يقرر عدم تسليم جثامين الشهداء لذويهم – أرشيفية

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قرارا باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، ومنع تسليمها إلى ذويهم، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، أمس الإثنين، بأن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع،  موشيه يعالون، وطالبه بوقف تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى ذويهم.

وأوضحت القناة أن قرار نتنياهو سيبقى ساريا حتى صدور قرار آخر بتعليقه، وبررت القرار إنه "يأتي لتجنب المواجهات التي تقع مع القوات الإسرائيلية أثناء تشييع الفلسطينيين لجثامين قتلاهم".

ويأتي هذا القرار في ظل ردود منددة من قبل الجامعة العربية ومنظمة حقوقية إسرائيلية بواقعة قيام جندي إسرائيلي، يوم الخميس الماضي، بإعدام شاب فلسطيني مصاب في الخليل بالضفة الغربية.

وعادة ما تسلم قوات الاحتلال الإسرائيلي جثامين الشهداء الفلسطينيين من الضفة الغربية، وتحتجز جثامين المقدسيين.

وكان مركز "المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة(بتسيلم)"(غير حكومي)، وثّق بالصورة يوم الخميس الماضي قتل جندي إسرائيلي للفلسطيني، عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بعد أن كان مصابا بجروح خطيرة وملقى على الأرض دون أن تقدم طواقم الإسعاف الإسرائيلية الإسعافات له.

وأثار قرار الجيش الإسرائيلي توقيف الجندي وإخضاعه للتحقيق بسبب هذه الواقعة، جدلا في الشارع الإسرائيلي ما بين مؤيد ومعارض.

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