مصر: لم نتأكد من وجود حزام ناسف مع خاطف الطائرة

قال وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي إن السلطات المصرية لم تتأكد من جدية حمل خاطف طائرة مصر للطيران لحزام ناسف حقيقي.

وتابع أن الخاطف لم يكن مسلحا، وهدد بحمله حزام ناسف، مضيفا " لسنا متأكدين إذا كان الحزام الناسف حقيقي أم لا".

وأشار إلى أنه تم التعامل " بجدية مع التهديد بوجود حزام ناسف".

ورفض الوزير الإفصاح عن جنسيات المختطفين أو اسم أو جنسية الخاطف بسبب الظروف الأمنية.

وأضاف أن خاطف الطائرة طلب التوجه لتركيا أو قبرص، وتم الاستقرار على التوجه إلى قبرص.

وأشار إلى وجود أكثر من جهة تتفاوض مع الخاطف، إلا أنه لا توجد مطالب حقيقية وفعلية حتى الآن.

وقال إنه يتواجد حاليا على متن الطائرة قائدها ومساعده ومضيفة وضابط الأمن وثلاثة ركاب.

وقال إن هناك طائرة توجهت لقبرص لتقل الركاب المفرج عنهم.