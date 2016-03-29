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مصر تفوز على نيجيريا بهدف وتقترب من نهائيات أفريقيا

29/3/2016

مصر تفوز على نيجيريا بهدف وتقترب من نهائيات أفريقيا

اقترب المنتخب المصري لكرة القدم بشكل كبير من   التأهل إلى كأس الامم الأفريقية 2017 بالجابون بعد الفوز على ضيفه النيجيري 1 / صفر اليوم الثلاثاء على استاد برج العرب بالإسكندرية في   الجولة الرابعة من مباريات المجموعة السابعة من التصفيات.

ويدين الفراعنة بالفضل في هذا الفوز للنجم الصاعد رمضان صبحي الذي سجل  هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66 من المباراة.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى سبع نقاط في الصدارة في الوقت الذي ودع   فيه منتخب نيجيريا التصفيات رسميا بعد تجمد رصيده عند نقطتين في المركز  الثاني فيما يأتي منتخب تنزانيا في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وتضم المجموعة السابعة ثلاثة فرق فقط بعد انسحاب تشاد بسبب الأزمة  المالية التي يعاني منها الفريق.

والاحتمال الوحيد لعدم وصول المنتخب المصري إلى كأس الامم الأفريقية  للمرة الأولى بعد غياب ثلاث دورات، هو أن يخسر الفريق بفارق أكثر من   ثلاثة أهداف أمام تنزانيا في الجولة المقبلة ثم تفوز تنزانيا على  نيجيريا بأي نتيجة في الجولة الأخيرة حيث سيرتفع رصيد الفريق حينذاك إلى  سبع نقاط متساويا مع الفراعنة وستصبح كلمة الفصل في تحديد هوية الفريق   المتأهل من خلال المواجهات المباشرة بين الفريقين حيث فازت مصر في  مباراة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.

 

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