مصرع 3 أطفال سوريين في حريق بمخيم للاجئين بتركيا

لقي 3 أطفال سوريين مصرعهم اليوم الثلاثاء وأصيب 6 آخرون بجروح جراء نشوب حريق في مخيم للاجئين السوريين في قضاء "دريك" بمحافظة ماردين جنوب شرقي تركيا.

وأوضحت المصادر أن فرق الإطفاء هرعت إلى مكان الحريق وأخمدته وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وأن التحقيق جار لبيان أسبابه.

يذكر أن حريقا مماثلا شب في مخيم ديريك للاجئين السوريين جنوبي تركيا الأسبوع الماضي، والذي يضم أكثر من 7 آلاف لاجئ سوري، وأسفر عن احتراق 21 خيمة دون ورود أية أنباء عن وقوع قتلى أو جرحى.

وكانت رابطة اللاجئين السوريين قد صنفت مخيم "ديريك" كأسوأ المخيمات على الأراضي التركية لتكرار الحرائق وحالات التسمم، وإنشائه في منطقة صحراوية.