فيديو: هزيمة قاسية للأردن أمام استراليا بتصفيات آسيا

لحق المنتخب الأسترالي لكرة القدم بقافلة المتأهلين إلى الدور الثالث بالتصفيات الأسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 بفوزه الكبير 5 / 1 على نظيره الأردني الثلاثاء في الجولة العاشرة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية بالدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019 .

وحجز المنتخب الأسترالي ، حامل اللقب الأسيوي ، مقعده في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها الإمارات عام 2019 كما جاءت هزيمة المنتخب الأردني في هذه المباراة لتدفع بالمنتخب السوري إلى الدور الثالث من تصفيات المونديال وكذلك يتأهل المنتخب السوري إلى نهائيات كأس آسيا 2019 بغض النظر عن نتيجة مباراته المرتقبة أمام مضيفه الياباني في المجموعة الخامسة.

كما استفاد منتخب أوزبكستان من هزيمة المنتخب الأردني وحجز مكانه في كأس آسيا 2019 والدور الثالث بتصفيات المونديال بعدما ضمن على الأقل أن يكون بين أفضل أربعة منتخبات من بين أصحاب المركز الثاني في المجموعات الثماني بغض النظر عن نتيجة مباراته المقررة اليوم أمام ضيفه البحريني في المجموعة الثامنة.

ولحقت منتخبات أستراليا وسوريا وأوزبكستان بمنتخبات السعودية وقطر واليابان وكوريا الجنوبية واليابان وتايلاند في الدور الثالث لتصفيات المونديال كما ينضم إليهم المنتخب الإماراتي في نهائيات كأس آسيا بصفته ممثل البلد المضيف.

كما ثأر المنتخب الأسترالي بفوزه الكبير في مباراة اليوم لهزيمته صفر / 2 أمام المنتخب الأردني (النشامى) ذهابا.

وحسم المنتخب الأسترالي المباراة تماما في شوطها الأول حيث أنهى هذا الشوط متقدما بثلاثية نظيفة أحرزها المخضرم تيم كاهيل في الدقيقتين 24 و44 وآرون موي في الدقيقة 39 علما بأن الأهداف الثلاثة كانت من صناعة روبي كروز.

وفي الشوط الثاني ، سجل توم روجيتش والبديل ماسيمو لونجو الهدفين الآخرين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 53 و69 فيما أحرز البديل عبد الله خالد ذيب هدف حفظ ماء الوجه للنشامى في الدقيقة 90 .