فيديو: هدف أوزبيكي في شباك البحرين بتصفيات كأس العالم

تأهلت أوزبكستان إلى الدور الحاسم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على البحرين اليوم الثلاثاء بينما أهدرت كوريا الشمالية فرصة لمواصلة التقدم.

وتوغل ساردور رشيدوف لاعب الجيش القطري وسدد كرة متقنة من حافة منطقة الجزاء ليحرز هدف انتصار أوزبكستان على البحرين بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الأول.

لكن قبل حتى تحقيق الانتصار ضمنت أوزبكستان التقدم في تصفيات كأس العالم وكذلك التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2019 بالإمارات بعد خسارة مفاجئة لكوريا الشمالية 3-2 أمام الفلبين في وقت سابق اليوم.

وأهدر إسماعيل عبد اللطيف مهاجم البحرين فرصة لإدراك التعادل بعدما انفرد بمرمى أوزبكستان وحاول مراوغة الحارس ألكسندر لوبانوف الذي التقط الكرة ببراعة بينما سقط منافسه أرضا.

وأصبح رصيد أوزبكستان 21 نقطة من ثماني مباريات في صدارة المجموعة الثامنة وتتقدم بخمس نقاط على كوريا الشمالية التي فرطت في التقدم 2-1 على الفلبين بعدما استقبلت هدفين في الدقائق الأخيرة.

وكانت كوريا الشمالية ستضمن التقدم في تصفيات كأس العالم والتأهل لكأس آسيا ضمن أفضل أربعة فرق تحتل المركز الثاني في التصفيات إذا كانت خرجت بالانتصار في ضيافة الفلبين.

وتقدمت الفلبين للمركز الثالث بعشر نقاط بفارق نقطة واحدة عن البحرين صاحبة المركز الرابع فيما يأتي اليمن أخيرا بثلاث نقاط فقط.

وسجل ميساج باهادوران هدف التقدم للفلبين في الدقيقة 34 قبل أن يتعادل سو كيونج جين لكوريا الشمالية في نهاية الشوط الأول ثم يتقدم ري هيوك تشول بهدف للمنتخب الزائر في بداية الشوط الثاني.

وسجل مانويل أوت وإيان رامسي هدفين للفلبين في آخر ست دقائق من الوقت الأصلي لتنتهي آمال كوريا الشمالية في التقدم بتصفيات كأس العالم بينما ستخوض تصفيات منفصلة للتأهل لكأس آسيا.