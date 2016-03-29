فيديو: غزة تكافح للحصول على مياه صالحة للشرب

يقول أهل غزة إنهم يناضلون من أجل الحصول على أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.. مياه نقية صالحة للشرب.

فالتلوث وارتفاع نسبة ملوحة المياه وراء كون المياه غير آمنة للشرب أو الاستخدام.

ويقول مقيمون في خان يونس إن المياه الجارية تنقطع عنهم عادة ويضطرون لملء قوارير من صنابير عامة بمياه غير نقية.

ويقول خبراء إن مشكلات نظام المياه الكثيرة في قطاع غزة تتفاقم عاما بعد آخر.

وقال محمد أبو شمالة مسؤول المختبر في مصلحة مياه بلديات الساحل بخان يونس إن أهل غزة لا يتوفر لهم الحد الأدنى من المياه وفقا للمعدلات الدولية.

وأضاف "أبو شمالة" أن نسبة الملوحة في المياه أعلى كثيرا من النسبة التي تحددها منظمة الصحة العالمية.

والهجمات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة مسؤولة عن الدمار الهائل الذي لحق بالبنية التحتية.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن محطات معالجة مياه الصرف دُمرت في أماكن كثيرة بالقطاع بسبب القصف الإسرائيلي الأمر الذي تسبب في تلويث أنابيب المياه تحت الأرض.

وتقول الأمم المتحدة إن 90 في المئة من المياه في غزة لا تصلح للشرب حاليا ويعتمد السكان بشكل كامل تقريبا على طبقة المياه الجوفية الساحلية التي يمكن أن تصبح غير صالحة للاستعمال العام المقبل.

وغزة معزولة عن العالم بموجب حصار شامل تفرضه إسرائيل وإغلاق شبه دائم من جانب مصر لمعبر رفح الأمر الذي يضر باقتصاد القطاع ويتسبب في ارتفاع معدلات البطالة فيه إلى 43 في المئة بين سكانه وعددهم 1.95 مليون نسمة.