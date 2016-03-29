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فيديو: سوريون يعودون لسوق حمص رغم الدمار

29/3/2016

أصر بعض أصحاب المحال التجارية في منطقة السوق التاريخية بمدينة حمص في سوريا على إعادة فتح محلاتهم على الرغم من الدمار الهائل الذي لحق بالمدينة السورية خلال الحرب المستعرة في بلدهم.

وعاد تاجر يُدعى عماد لمدينته بعد فراره بسبب الصراع. عاد ليجد بيته هُدم لكن محله لا يزال قائما وقال عماد إنه سعيد بالعودة إلى بيته.

ومنطقة السوق التاريخية في حمص كانت تعج -كخلية نحل- بالمئات من الأعمال التجارية المختلفة فيما مضى.

أما اليوم فإنها مغطاة بالركام وتعاني الشوارع التي كانت مزدحمة من كونها خالية.

وتقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منحا لمساعدة بعض تجار السوق وأصحاب المحال التجارية على الوقوف مجددا على أقدامهم واستعادة أعمالهم.

وتقول المفوضية إنها قدمت المنح لنحو 1500 من أصحاب الأعمال في سوريا.

وقال تاجر عائد يُدعى نزار لديه محل بقالة صغير يبيع فيه الحليب والخبز وغير ذلك من الاحتياجات اليومية الأساسية إن منحة المفوضية ساعدته على القيام بالخطوة الأولى لإعادة افتتاح محله.

وكانت حمص مركزا للثورة السورية 2011 على الرئيس السوري بشار الأسد التي تحولت إلى حرب أهلية مستمرة منذ أكثر من خمس سنوات وتسببت في مقتل 250 ألف شخص على الأقل وتشريد أكثر من 11 مليون نسمة من بيوتهم.

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