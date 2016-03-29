البث الحي
منوعات

عبد الرحمن يوسف: السيسي صفحة ستنطوي قريبا

29/3/2016

قال الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن يوسف إن حكم عبد الفتاح السيسي لمصر صحفة سوف تنطوي قريبا، مشيرا إلى أن السيسي لن يكمل مدته الرئاسية، وأننا في نهاية عصر الحكم العسكري في الوطن العربي كله على حد قوله.
وأضاف المعارض المصري أن السيسي إذا لم تسقطه المعارضة، فسيسقط من تلقاء نفسه ولا ، موضحا أنه لا وجه للمقارنة بين اقتصاد مصر خلال عصر مبارك والوقت الراهن.
ورد يوسف عن السؤال القائل "لماذا أنت خارج مصر ؟!" قائلا إنه سؤال سخيف، لأن نموذجا كالطالب الإيطالي جوليو ريجيني لم تحميه جنسيته من التعذيب والقتل، مشيرا إلى أن سوف يعود إلى مصر بعد أن يسقط النظام الحالي.
وأكد على أن أي نجاح سطحي وشكلي للاستبداد يعمل على تعميق جذوره، متمنيا الفشل للاستبداد كي تنجح مصر.
وقال إن النظام المصري يرتعد من كلمتي "الثورة والاصطفاف"، مشيرا إلى أن "الكل أخطأ والكل ارتمى في حضن العسكر"
وأردف يوسف بأن الخطأ الذي تم ارتكابه خلال ثورة يناير هو تسليم "الثورة" إلى  مجلس عسكري فكان من الطبيعي أن تكون النهاية انقلاب عسكري، مؤكدا أنه إذا توحد الناس يضعف الحاكم وإذا اختلفوا يصبح الحاكم قويا باختلافهم.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)