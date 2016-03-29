عبد الرحمن يوسف: السيسي صفحة ستنطوي قريبا

قال الشاعر والمعارض المصري عبد الرحمن يوسف إن حكم عبد الفتاح السيسي لمصر صحفة سوف تنطوي قريبا، مشيرا إلى أن السيسي لن يكمل مدته الرئاسية، وأننا في نهاية عصر الحكم العسكري في الوطن العربي كله على حد قوله.

وأضاف المعارض المصري أن السيسي إذا لم تسقطه المعارضة، فسيسقط من تلقاء نفسه ولا ، موضحا أنه لا وجه للمقارنة بين اقتصاد مصر خلال عصر مبارك والوقت الراهن.

ورد يوسف عن السؤال القائل "لماذا أنت خارج مصر ؟!" قائلا إنه سؤال سخيف، لأن نموذجا كالطالب الإيطالي جوليو ريجيني لم تحميه جنسيته من التعذيب والقتل، مشيرا إلى أن سوف يعود إلى مصر بعد أن يسقط النظام الحالي.

وأكد على أن أي نجاح سطحي وشكلي للاستبداد يعمل على تعميق جذوره، متمنيا الفشل للاستبداد كي تنجح مصر.

وقال إن النظام المصري يرتعد من كلمتي "الثورة والاصطفاف"، مشيرا إلى أن "الكل أخطأ والكل ارتمى في حضن العسكر"

وأردف يوسف بأن الخطأ الذي تم ارتكابه خلال ثورة يناير هو تسليم "الثورة" إلى مجلس عسكري فكان من الطبيعي أن تكون النهاية انقلاب عسكري، مؤكدا أنه إذا توحد الناس يضعف الحاكم وإذا اختلفوا يصبح الحاكم قويا باختلافهم.