صحيفة: تركيا تستدعي السفير الألماني بسبب "أغنية ساخرة"

مبنى وزارة الخارجية التركية – أرشيف

قال الموقع الإلكتروني لصحيفة دير شبيجل الألمانية (الاثنين) إن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير الألماني الأسبوع الماضي بسبب محتوى ساخر بثته قناة إن.دي.آر الألمانية.

وقال موقع دير شبيجل إن السفير مارتن إردومان استدعي من قبل الخارجية التركية يوم الثلاثاء الماضي بعد أن بثت إن.دي.آر في 17 مارس آذار الجاري أغنية تسخر من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويأتي هذا التقرير في وقت تنشط فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتعزيز العلاقات مع تركيا المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي والتي تطلب ميركل دعمها في التصدي لأزمة المهاجرين.