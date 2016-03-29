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شاهد: مسابقة لحمل الفحم في بريطانيا أصلها تحدي بين رجلين

29/3/2016

فاز كريغ هيبينستال بالبطولة العالمية لحمل الفحم في منطقة يوركشير الإنجليزية أمس الاثنين.

وسباق حمل الفحم التقليدي يقام سنويا في منطقة يوركشير بقرية غاوتورب، ويعود تاريخ السباق إلى 1963 عندما ألمح أحد الزبائن في حانة في القرية إلى شخص آخر بأن وزنه زائد نوعا ما فتحداه الآخر بسباق عدو مع حمل كيس من الفحم، ومع مر السنوات أصبح السباق شعبيا ويجذب متسابقين من مختلف البلاد ليتعداها إلى دول مختلفة و بطولة العالم لاحقا.

المسابقة لمسافة 1100 مترا و ثقل الكيس 50 كيو غراما للرجال و 20 كيو غرام للسيدات.

وفاز كريغ هيبينستال بسباق الرجال في أربع دقائق و 42 ثانية وفازت بيني ديتشفيلد بسباق السيدات في أربع دقائق و 35 ثانية.

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