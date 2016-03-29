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شاهد: لحظة وصول ركاب الطائرة المصرية المختطفة إلى القاهرة

29/3/2016

وصل ركاب الطائرة المصرية المختطفة إلى مطار القاهرة بعد انتهاء أزمة احتجازهم في قبرص.

وتحفظت النيابة العامة المصرية على كاميرات المراقبة بمطار برج العرب والذي أقلعت منه الطائرة باتجاه القاهرة إلا أن المختطف أخذ الطائرة إلى مطار لارنكا في قبرص.

وجرى الإفراج عن الركاب وأفراد الطاقم بسلام. وقالت وزارة الطيران المصرية في بيان إن 81 شخصا بينهم 21 أجنبيا وطاقم من 15 فردا كانوا على متن الطائرة إيرباص 320 عندما أقلعت من الإسكندرية في طريقها إلى القاهرة.

وتضاربت الروايات بشأن دوافع الخاطف وهو مصري. وقال مسؤول قبرصي كبير إن الخاطف يبدو مضطربا وإن الواقعة غير مرتبطة فيما يبدو بالإرهاب. وقالت هيئة الإذاعة القبرصية إنه طالب بالإفراج عن سجينات في مصر.

وأثناء الأزمة قال شهود إن الخاطف ألقى رسالة بالعربية على مربض للطائرات بالمطار وطلب تسليمها إلى مطلقته وهي قبرصية.

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