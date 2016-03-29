شاهد: لحظة نزول الركاب من الطائرة المصرية المختطفة

أظهرت لقطات تلفزيونية لحظة نزول بعض ركاب الطائرة المصرية المختطفة في مطار لارنكا في قبرص.

وكشف وزير الطيران المدني المصري أن سبعة أشخاص لا يزالون على متن الطائرة المخطوفة في قبرص.

وقال وزير الطيران شريف فتحى إن الأشخاص هم قائد الطائرة ومساعده ومضيفة وضابط أمن، بالإضافة إلى ثلاثة من الركاب، وأكد أن الطائرة كانت تقل 55 راكبا.

وكشف أن "الخاطف كان طلب من الطيار الذهاب إلى تركيا أو قبرص".

وأضاف :"الخاطف لا يحمل أي مسدس أو سكين .. كما لا نعلم ما إذا كان الحزام الناسف الذي يقول إنه يرتديه حقيقيا أو هيكليا".

وأوضح أن طائرة ستغادر خلال فترة وجيزة إلى قبرص لإعادة الركاب الذين كانوا على متن الطائرة.

ورفض إعطاء أي معلومات واضحة حول دوافع الخاطف أو سير المفاوضات معه.