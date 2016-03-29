شاهد: كلب يقتحم ملعب كرة قدم بالبرازيل

نشر أحد جماهير مباراة كرة قدم بالبرازيل على صفحته بـ"يوتيوب" تسجيلاً مصوراً يظهر كلباً صغيراً قام باقتحام المباراة، وأثار فوضى بين اللاعبين بعدما تجول في الملعب بساو باولو، مما أدى إلى توقف الشوط الأول من المباراة لبعض الوقت.

وحقق الفيديو نحو آلاف المشاهدات بعد أن تداوله نشطاء على "يوتيوب"، وكانت مباراة بين فريقي أويستي وكابي فارينو أقيمت في ملعب بساو باولو في البرازيل وانتهت بهزيمة أويستي 1-2.

ويظهر الفيديو الكلب وهو يدخل الملعب ثم توقف للحظة قبل أن يحاول أحد اللاعبين الإمساك به، وأخذ الكلب يجري في الملعب ليتوقف أمام لاعب آخر، وعندما حاول حملة جلس الكلب مكانه رافضًا الخروج كأنه يريد أن يستريح قليلاً.

وبعد محاولات ومطاردة قصيرة نجح لاعب من الفريق الآخر في حملة بين ذراعيه وإخراجه من الملعب.