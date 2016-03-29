شاهد: غرفة نوم بين أسماك القرش بـ"حوض باريس"

بحلول منتصف الليل، يوم 3 أبريل/نيسان، سيتم منح عدد قليل من الفائزين المحظوظين في مسابقة بحرية، فرصة لقضاء ليلة في غرفة نوم بين أسماك القرش من خلال حدث من قِبل "حوض باريس".

ويهدف الحدث لخلق منصة أبحاث عملية، وسيتم اختيار الذين يبدون اهتماما كبيرا في أسماك القرش والدراسة البحرية.

وفكرة هذه الجولة الخاصة هي لشرح حياة أسماك القرش وكيف يعيشون وكيفية إطعامهم، وتفسير تصرفاتهم المختلفة، ويضم الحوض 35 سمكة قرش ويشمل 6 أنواع مختلفة.

وقد تم وضع شروط السلامة مثل الوزن واللياقة الطبية والعُمر قبل النزول إلى المكان، ويقع الحوض تحت ضغط 360 درجة تحت الماء، وتقع غرفة النوم بين 3 ملايين ليتر من الماء.

وقد اختبرت شركة Architeuthis قوة تحمل هيكل الحوض في البحر المتوسط، وهي شركة مقرها في مرسيليا جنوب فرنسا، وهي متخصصة في المشاريع البحرية وتحت الماء.

وبعد انتهاء الحدث، ستتم إزالة السرير والوسائد ويتحول المكان إلى مركز علمي لإجراء البحوث الخاصة على أسماك القرش في حوض سمك هو الأول من نوعه.

وسوف يقوم الغواص فريديرك بيليي بتصوير الحدث، وقال إنه كان يغوص مع أسماك القرش منذ كان في الثالثة عشرة من عمره، ويعتبرها فرصة فريدة من نوعها، وتغيير المفاهيم الخاطئة حول أسماك القرش.

وأضاف أن أسماك القرش لا تريد أي ضرر لك، وليست مجرد قتلة طائشين، أو فك مفترس كما يصورها الإعلام، بينما الأمر لا يستدعي كل هذا الخوف من أسماك القرش، لافتاً إلى ضرورة تغيير الرأي العام نظراً للدور الحيوي للأسماك القرش في النظام البيئي، لذا يجب حمايتها.

وأوضح بيليي أن الناس في حاجة إلى فهم أن أسماك القرش ليست خطرة، وهناك سلوكيات فقط خطيرة مع أسماك القرش، لذا فإن هذا الحدث سيكون فرصة كبيرة لنبين للناس أنه يمكنك السباحة مع أسماك القرش.