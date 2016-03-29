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شاهد: ضربة جزاء تمنح الجزائر العبور لكأس الأمم الافريقية

29/3/2016

تأهل المنتخب الجزائري إلى بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم 2017 بالجابون بعد تعادله بصعوبة مع مضيفه الإثيوبي 3 – 3 اليوم الثلاثاء في أديس أبابا ضمن الجولة الرابعة من مباريات المجموعة العاشرة من التصفيات.    

وجاء تعادل اليوم بعد ثلاثة انتصارات متتالية للمنتخب الجزائري ليرفع الفريق رصيده في الصدارة إلى عشر نقاط مقابل خمس نقاط لإثيوبيا في المركز الثاني.      

وتقدم جيتانيه جيبيتو بهدف لأثيوبيا في الدقيقة 29 ثم تعادل اسلام سليماني مهاجم سبورتينج لشبونة البرتغالي لمحاربي الصحراء في الدقيقة 43 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.       

وبعد مرور أربع دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أضاف جيبيتو الهدف الثاني له ولبلاده ثم تعادل عيسى ماندي مدافع ريمس الفرنسي للجزائر في الدقيقة 62.     

وبعد دقيقتين فقط سجل داويت فيكادو الهدف الثالث لاثيوبيا ولكن فوزي غلام سجل هدف التعادل للجزائر من ضربة جزاء قبل خمس دقائق من نهاية المباراة.                 

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