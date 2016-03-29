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شاهد: سوريا تتأهل رغم خسارتها بخماسية نظيفة من اليابان

29/3/2016

تأهل المنتخب السوري لنهائيات كأس آسيا 2019 وكذلك إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2018 بالرغم من خسارته أمام اليابان بخمسة أهداف نظيفة اليوم الثلاثاء في الجولة العاشرة من فعاليات المجموعة الخامسة.

وكان المنتخب الياباني حسم تأهله لكل من كأس آسيا والدور الثالث بتصفيات المونديال قبل مباريات هذه الجولة، فيما استفاد المنتخب السوري من هزيمة شقيقه الأردني 5-1 أمام المنتخب الأسترالي بالمجموعة الثانية في وقت سابق اليوم، وتأهل لكأس آسيا والدور الثالث بتصفيات المونديال بعيدا عن نتيجة مباراته اليوم أمام اليابان حيث ضمن أن يكون من بين أفضل 4 منتخبات من بين المنتخبات التي تنهي الدور الثاني في التصفيات بالمركز الثاني في المجموعات الثماني.

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