البث الحي
منوعات

شاهد: حريق في برج شاهق بالإمارات

29/3/2016

اندلع حريق ضخم في برج سكني بإمارة عجمان في وقت متأخر ليل الاثنين، وهو الأحدث في سلسلة حرائق في مبان شاهقة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وذكرت صحيفة خليج تايمز الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية أنه جرى إخلاء البرج وأن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق.

ولم ترد أنباء على الفور عن خسائر بشرية ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

وأظهرت لقطات فيديو وضعتها الشرطة على الإنترنت أنقاضا محترقة  تسقط من مبنى يرتفع لأكثر من 24 طابقا بينما أقامت الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى الموقع.

وهذا هو الحريق الرئيسي الرابع على الأقل الذي يندلع في مبان شاهقة في الإمارات في ثلاث سنوات. 

وشب حريق في فندق في وسط دبي عشية رأس السنة، وفي فبراير/ شباط العام الماضي اندلع حريق في مبنى سكني في دبي يتألف من 79 طابقا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 احترق جزء من مبنى سكني ارتفاعه 34 طابقا في دبي.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)