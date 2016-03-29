شاهد: حريق في برج شاهق بالإمارات

اندلع حريق ضخم في برج سكني بإمارة عجمان في وقت متأخر ليل الاثنين، وهو الأحدث في سلسلة حرائق في مبان شاهقة بدولة الامارات العربية المتحدة.

وذكرت صحيفة خليج تايمز الإماراتية التي تصدر باللغة الإنجليزية أنه جرى إخلاء البرج وأن رجال الإطفاء يحاولون إخماد الحريق.

ولم ترد أنباء على الفور عن خسائر بشرية ولم يعرف حتى الآن سبب الحريق.

وأظهرت لقطات فيديو وضعتها الشرطة على الإنترنت أنقاضا محترقة تسقط من مبنى يرتفع لأكثر من 24 طابقا بينما أقامت الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى الموقع.

وهذا هو الحريق الرئيسي الرابع على الأقل الذي يندلع في مبان شاهقة في الإمارات في ثلاث سنوات.

وشب حريق في فندق في وسط دبي عشية رأس السنة، وفي فبراير/ شباط العام الماضي اندلع حريق في مبنى سكني في دبي يتألف من 79 طابقا.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 احترق جزء من مبنى سكني ارتفاعه 34 طابقا في دبي.