البث الحي
منوعات

شاهد: اشتباكات بين الشرطة ولاجئين في مخيم إدوميني

29/3/2016

اشتبك مهاجرون ولاجئون تقطعت بهم السبل مع الشرطة اليونانية في مخيم إدوميني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، احتجاجا على إغلاق الحدود.

بدأت التوترات عندما حاولت الشرطة إبعاد المهاجرين عن مسارات السكك الحديدية، حيث شرع بعض المهاجرين في رشقها بالحجارة.

تدخل العديد من المهاجرين الآخرين لفض الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، ما أدى إلى إنهاء العنف

ويحتج لاجئون عالقون على الحدود اليونانية المقدونية، مطالبين السلطات بفتح الحدود والسماح لهم بالسفر إلى بقية أوروبا.

ووجد آلاف الأشخاص أنفسهم عالقين في اليونان، بعدما اتخذت الدول على طول طريق الهجرة عبر البلقان إجراءات أحادية لإغلاق حدودها، والسماح بدخول عدد قليل من اللاجئين فقط إليها.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

ترحيب قطري وسعودي ببيان الكويت بشأن حل الأزمة الخليجية

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (رويترز)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)