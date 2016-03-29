شاهد: اشتباكات بين الشرطة ولاجئين في مخيم إدوميني

اشتبك مهاجرون ولاجئون تقطعت بهم السبل مع الشرطة اليونانية في مخيم إدوميني، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، احتجاجا على إغلاق الحدود.

بدأت التوترات عندما حاولت الشرطة إبعاد المهاجرين عن مسارات السكك الحديدية، حيث شرع بعض المهاجرين في رشقها بالحجارة.

تدخل العديد من المهاجرين الآخرين لفض الاشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة، ما أدى إلى إنهاء العنف

ويحتج لاجئون عالقون على الحدود اليونانية المقدونية، مطالبين السلطات بفتح الحدود والسماح لهم بالسفر إلى بقية أوروبا.

ووجد آلاف الأشخاص أنفسهم عالقين في اليونان، بعدما اتخذت الدول على طول طريق الهجرة عبر البلقان إجراءات أحادية لإغلاق حدودها، والسماح بدخول عدد قليل من اللاجئين فقط إليها.