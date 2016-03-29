رحلة الـ7 ساعات من برج العرب لقبرص

شهد حادث اختطاف الطائرة المصرية والتوجه بها إلى قبرص صباح اليوم الثلاثاء على يد مصري ،حالة من تضارب المعلومات الواردة عبر كل الجانبين المصري والقبرصي

رصدها موقع الجزيرة مباشر من خلال التسلسل الزمني منذ اختطاف الطائرة في الصباح الباكر من مطار برج العرب وحتى استسلام الخاطف دون توضيح مبررت الخطف الحقيقية

2:50 : إعلان السلطات القبرصية عن استسلام خاطف الطائرة والإعلان عن إنهاء الأمر

2:40: مسئول قبرصي : المفاوصات ماتزال مستمرة مع مختطف الطائرة المصرية

2:35 : الخارجية القبرصية : تؤكد أن اسم خاطف الطائرة المصرية يدعى سيف الدين مصطفي

2:30 : فرار مزيد من ركاب الطائرة عن طريق نوافذ الطائرة

2:10 الإعلان عن استعداد قوات خاصة لاقتحام الطائرة المختطفة

2:00 التلفزيون القبرصي يبث صور فرار عدد من ركاب الطائرة

1:30 التلفزيون القبرصي: الخاطف يطالب بالإفراج عن سجينات في مصر

1:10: الإذاعة القبرصية : خاطف الطائرة يطالب بالإفراج عن سجناء في مصر

12:35 التلفزيون القبرصي : الخاطف يدعى سيف الدين مصطفي

12.20: الخارجية المصرية تقدم اعتذار للدكتور إبراهيم سماحة لاتهامه باختطاف الطائرة

11:40رفض وزير الطيران المدني، شريف فتحي، الكشف عن جنسيات المختطفين بالطائرة المصرية، كما رفض إعلان اسم المختطف، مؤكدًا أن هناك حالة من عدم التأكيد، لذلك هو يحافظ على سير العملية الأمنية.

وأضاف الوزير خلال المؤتمر صحفي الذي عقده لإيضاح التفاصيل بشأن الطائرة المصرية المختطفة، أن هناك ثلاث ركاب متواجدين حاليًا على متن الطائرة المختطفة بخلاف بعض أعضاء طاقم الضيافة .

11:30عقد وزير الطيران المدني المصري مؤتمرا صحفي قال فيه إنه لم يتأكد من صحة ارتداء خاطف طائرة مصر للطيران حزامًا ناسفًا من العدم، منوهًا إلى أنه ستقلع طائرة من مطار القاهرة إلى قبرص ظهر اليوم لإعادة الركاب المحررين.

وذكر الوزير أنه لم يتم تحديد مطالب فعلية لمختطف الطائرة يمكن الإعلان عنها، كما رفض الوزير الإجابة على العديد من أسئلة الصحفيين، لرفضه التشهير ببعض الأشخاص دون التأكد من مصادر المعلومات، حسبما ذكر خلال المؤتمر الصحفي.

11:15

قالت الدكتورة نهلة زوجة الدكتور إبراهيم سماحة الذي اتهمته سلطات الطيران المصري بأنه وراء حادثة اختطاف الطائرة ،إن زوجها موجود في صالة انتظار الركاب.

وأضافت نهلة في مداخلة هاتفية لأحد القنوات المصرية الخاص أن زوجها ليس الشخص الذي ظهر بالصور عبر المحطات الفضائية واُتهم في الحادث، مشيرة إلي أنه تحدث معها من مطار قبرص وأبلغها أنه من ضمن الركاب الذين غادروا الطائرة قبل قليل ، كما بثت قناة البي بي سي اتصالا هاتفيا مع سماحة الذي أكد تواجده مع مغادرين الطائرة.

10:33

ذكرت قناة “سكاى نيوز عربية” نقلًا عن الشرطة القبرصية بأن طليقة خاطف الطائرة المصرية إبراهيم سماحة فى طريقها لمطار لارناكا.

10:10

ذكرت الإذاعة القبرصية أن الدافع وراء الحادث “نفسي”، موضحة أن طليقة خاطف الطائرة المصرية موجودة في قبرص وأنه طلب لقائها.

10:09

أفادت وسائل الإعلام المصرية أن خاطف الطائرة أستاذ جامعي بولاية أتلانتا الأمريكية، كما يعمل أستاذ بكلية الطب البيطري جامعة الإسكندرية.

10:02

نشر التلفزيون المصرى أول صورة لخاطف طائرة “مصر للطيران”، وهو يُدعى إبراهيم سماحة، وكان يستقل مقعدK38.

10:00

أفادت وسائل إعلام قبرصية أن مختطف الطائرة المصرية طلب مترجما فوريا، كما طلب حق اللجوء إلى قبرص.

9:55

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يستعرض هاتفيا مع الرئيس القبرصي، نيكوس أنستاسيادس، الموقف بالنسبة لطائرة مصر للطيران، وأشار بيان الرئاسية إلى قيام مصر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب، مشيداً بما أبدته السلطات القبرصية من تعاون وتنسيق متواصل مع الجانب المصري حول هذا الموقف.

9:45

نقلت وكالة الأنباء الشرق الأوسط إن مختطف الطائرة المصرية يُدعى إبراهيم سماحة، ويحمل الجنسية المصرية، وكان يستقل مقعد K38.

9:35

أعلنت شركة مصر للطيران عبر صفحاتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن المفاوضات مع المختطف للطائرة المصرية أسفرت عن الإفراج عن جميع ركاب الطائرة فيما عدا طاقم الطائرة وأربعة أجانب.

9:18

تداول أنباء عن مغادرة جميع الركاب المصريين الطائرة المختطفة مع التحفظ على 21 أجنبي

9:04

صدر أول بيان من شركة مصر للطيران المالكة للطائرة، جاء فيه تعرض طائرة تابعة لها من طراز “ايرباص 320″، للاختطاف، مشيرة إلى أن الرحلة كانت رقم 181 وعلى متنها 81 راكبًا ومتجهة من مطار برج العرب إلى مطار القاهرة.

وأشارت إلى أن قائد الطائرة عمر الجمل أبلغ عن وجود تهديد من أحد الركاب بوجود حزام ناسف في حوزته وأجبر قائدها على الهبوط فى مطار لارنكة بقبرص، منوهة إلى أن الطائرة هبطت فعليًا بمطار لارنكة وجاري التفاوض مع الخاطفين.

8:30

اعلان التليفزيون القبرصي هبوط طائرة مصرية قادمة من الاسكندرية وبحسب وكالة رويترز أن الطائرة التي تحمل 55 شخصاً غيرت خط سيرها من القاهرة إلى قبرص ، وهبطت بالفعل في مطار لارناكا ، فيما تحدثت تقارير إخبارية عن وجود راكب يحمل حزام ناسف أجبر الطيار على تغير خط سير الطائرة والهبوط بها في المطار القبرصي.