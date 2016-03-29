دعوة لإضراب شامل بإسرائيل في "يوم الأرض"

يوم الأرض في القدس-أرشيفية

دعت لجنة المتابعة العليا الجماهير العربية في إسرائيل، إلى إضراب شامل، يوم غد الأربعاء، في القرى والمدن العربية، بمناسبة حلول الذكرى الـ(40)، لـ"يوم الأرض".

وقالت لجنة المتابعة، في تصريح، الثلاثاء: "تدعو لجنة المتابعة العليا لجماهيرنا العربية، جماهير شعبنا الواسعة للالتزام بالإضراب الشامل في الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد، يوم الأربعاء، 30 مارس/آذار الجاري".

ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، أعلى هيئة تمثيلية للمواطنين العرب داخل الخط الأخضر، وتمثل كافة الطيف السياسي العربي، ومنذ العام 1976 درج الفلسطينيون على إحياء "يوم الأرض"، في الثلاثين من مارس/آذار من كل عام، للتأكيد على تمسكهم بأراضيهم.

وكانت السلطات الإسرائيلية، صادرت آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية شمالي البلاد، في 29 مارس/ آذار 1976، ما أدى إلى مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في اليوم التالي، قُتل فيها 6 فلسطينيين، وأصيب واعتقل المئات.

وقالت لجنة المتابعة إن يوم الأرض شكّل محطة محورية، ونقطة انطلاق مركزية في نضالها ضد سياسة التمييز العنصري والاقتلاع الذي انطلق بعد النكبة وما زال.

وأضافت، أن "الاضراب العام، يأتي رداً على تصعيد حكومة بنيامين نتنياهو لسياسة الاقتلاع وسلب الأراضي، وتكثيف جرائم تدمير البيوت، وتشديد الخناق على مدننا وقرانا ومنع توسعها، في النقب، المستهدف الأكبر في هذه المرحلة، وفي أنحاء مختلفة من وطننا، الذي لا وطن لنا سواه.

ويترافق مع الإضراب العام سلسلة من النشاطات، منها مسيرات نحو قبور الشهداء، وتنظيم مهرجان مركزي في قرية أم الحيران، في النقب (جنوب)، إضافة إلى مسيرة ومهرجان مركزي في مدينة عرابة (شمال)"، بحسب بيان لجنة المتابعة.