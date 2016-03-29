خاطف الطائرة المصرية طلب مقابلة طليقته

قال الرئيس القبرصي إنه لا توجد دوافع إرهابية وراء حادث اختطاف الطائرة.

وطلب خاطف الطائرة المصرية إلى مطار لارنكا في قبرص، خلال التفاوض معه، رؤية زوجته السابقة وهي قبرصية، بحسب ما ذكر مسؤول في الحكومة القبرصية.

وقال المسؤول، لوكالة فرانس برس، إن المرأة تقيم في بلدة أوروكليني القريبة من المطار.

من جهتها، قالت وزارة الطيران المدني المصرية إن طائرة مصر للطيران التي خطفت إلى قبرص كانت تقل 21 أجنبيا من بينهم ثمانية أمريكيين، موضحة أنه تم الإفراج عن جميع الركاب "ما عدا خمسة ركاب أجانب" وأفراد الطاقم.

وأكدت الوزارة في بيان أن الطائرة المختطفة كانت تحمل على متنها 21 أجنبيا هم "4 هولنديين و8 أمريكيين و2 بلجيكيين و4 بريطانيين وراكب من كل من فرنسا وسوريا وإيطاليا"، مضيفة أنه تم الإفراج عن كل الركاب "ماعدا 5 ركاب أجانب وطاقم الطائرة الأساسي".

