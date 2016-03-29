حذاء ميسي يثير موجة غضب على "تويتر"

المذيعة حملت حذاء اللاعب بفرحة شديدة

أثار تبرع ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني بحذائه للمصريين الفقراء حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث سادت حالة من الغضب بين المغردين والنشطاء مما اعتبروه إهانة للشعب المصري خاصة وأن ما قام به اللاعب الأرجنتيني لا يتماشى مع الثقافة المصرية .

وكان ميسي قد أعلن تبرعه بالحذاء في مقابلة على قناة إم بي سي مصر ، حيث حملت المذيعة حذاء اللاعب ورفعته، في تعبير عن الفرح استفز جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمنطقة العربية.

ودشن مغردون على تويتر وسم "#حذاء_ميسي_لشعب_السيسي" تصدر تويتر سريعا إلا أنه ما لبث أن اختفى من الأكثر تفاعلا ما أرجعه البعض لضغوط تعرضت لها إدارة الموقع .

ونرصد في السطور التالية أبرز تفاعلات وسم #حذاء_ميسي_لشعب_السيسي

بيري أحمد قالت : ميسي يهدي حذاءه ليقام عليه مزاد علني لصالح فقراء مصر في ظني أن هذا هو المفهوم لمعنى سنأكل بالجزمة

أما نور الحق فكتبت : ميسي تقاضى مليون و300ألف يورو ما يعادل 11مليون و300ألف جنيه مصري للموافقة على أن يكون ضيفا للبرنامج والآخر ساب لنا جزمته!

وكتب ذيب المساري : على فين يا مصر هي ناقصه ميسي بعد ما خربها السيسي .

وقال حساب الثورة مأنتخة : مشكلتي الوحيدة مع جزمة #ميسي إن عائد بيعها ف المزاد هيكون لصالح زيادة مرتبات القضاة ورجال الجيش .