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حذاء ميسي يثير موجة غضب على "تويتر"

28/3/2016

المذيعة حملت حذاء اللاعب بفرحة شديدة

أثار تبرع ليونيل ميسي لاعب نادي برشلونة الإسباني بحذائه للمصريين الفقراء حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث سادت حالة من الغضب بين المغردين والنشطاء مما اعتبروه إهانة للشعب المصري خاصة وأن ما قام به اللاعب الأرجنتيني لا يتماشى مع الثقافة المصرية .

وكان ميسي قد أعلن تبرعه بالحذاء في مقابلة على قناة إم بي سي مصر ، حيث حملت المذيعة حذاء اللاعب ورفعته، في تعبير عن الفرح استفز جمهور مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والمنطقة العربية.

ودشن مغردون على تويتر وسم "#حذاء_ميسي_لشعب_السيسي" تصدر تويتر سريعا إلا أنه ما لبث أن اختفى من الأكثر تفاعلا ما أرجعه البعض لضغوط تعرضت لها إدارة الموقع .

ونرصد في السطور التالية أبرز تفاعلات وسم #حذاء_ميسي_لشعب_السيسي

بيري أحمد قالت : ميسي يهدي حذاءه ليقام عليه مزاد علني لصالح فقراء مصر في ظني أن هذا هو المفهوم لمعنى سنأكل بالجزمة

أما نور الحق فكتبت : ميسي تقاضى مليون و300ألف يورو ما يعادل 11مليون و300ألف جنيه مصري للموافقة على أن يكون ضيفا للبرنامج والآخر ساب لنا جزمته!

وكتب ذيب المساري : على فين يا مصر هي ناقصه ميسي بعد ما خربها السيسي .

وقال حساب الثورة مأنتخة : مشكلتي الوحيدة مع جزمة #ميسي إن عائد بيعها ف المزاد هيكون لصالح زيادة مرتبات القضاة ورجال الجيش .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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