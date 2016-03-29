بان غي مون يأسف لسوء فهم تصريحات أثارت غضب المغرب

بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة – الجزيرة

أعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن تصريحات بان غي مون الأخيرة حيال الصحراء الغربية التي أثارت غضب المغرب ووترت العلاقات، لم تكن متعمدة وأنه يأسف لـ"سوء فهمها".

وتوترت العلاقات بين الرباط والأمين العام للأمم المتحدة إثر زيارة قام بها الأخير إلى مخيم للاجئين الصحراويين في الجزائر في مطلع مارس/آذار الجاري، واستخدم خلالها مصطلح "احتلال" في توصيف الوضع في الصحراء الغربية.

وقال ستيفان دوجاريك "نحن نأسف لسوء الفهم والنتائج التي أوصل إليها هذا التعبير الشخصي عن القلق".

وأضاف دوجاريك أن "استخدامه (بان غي مون) لهذه الكلمة لم يكن مخططا له، كما لم يكن متعمدا، بل كان عفويا ورد فعل شخصيا".

واعتبرت تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة خطا أحمر بالنسبة للمغرب الذي يعتبر الصحراء الغربية التي ضمها إثر رحيل المستعمر الإسباني في عام 1975 هي جزء لا يتجزأ من المملكة ويعرض حكما ذاتيا موسعا لهذا الاقليم تحت سيادته.