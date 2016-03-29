انتهاء أزمة الطائرة المصرية واعتقال الخاطف

أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل انتهاء أزمة اختطاف الطائرة المصرية، وأكد في تصريحات للتلفزيون المصري أنه سيتم استعادة الطائرة بعد انتهاء الإجراءات من الجانب القبرصي.



وقالت الخارجية القبرصية إنها اعتقلت خاطف الطائرة المصرية بعد استسلامه.

وقال وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي إن جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة "بخير".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس خريستودوليدس أن خاطف الطائرة المصرية إلى مطار لارنكا أوقف، وقال في تغريدة على تويتر "لقد تم توقيف الخاطف" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن رجلا شوهد ينزل من الطائرة ويسير على المدرج رافعا يديه ليسلم نفسه إلى شرطيين من مكافحة الإرهاب، وقاما ببسطه أرضا وتفتيشه على مدى دقيقتين قبل اقتياده.

وقال الخاطف حين قام باختطاف الطائرة إنه يحمل حزاما ناسفا.

وقال وزير الطيران المدني المصري في مؤتمر صحفي، إن مصر ستعمل على تسهيل عودة جميع الركاب إلى بلادهم.

وأضاف أن خاطف الطائرة لم يتمكن من دخول قمرة القيادة لأنها مصفحة.