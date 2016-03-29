البث الحي
منوعات

انتهاء أزمة الطائرة المصرية واعتقال الخاطف

29/3/2016

أعلن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل انتهاء أزمة اختطاف الطائرة المصرية، وأكد في تصريحات للتلفزيون المصري أنه سيتم استعادة الطائرة بعد انتهاء الإجراءات من الجانب القبرصي.

وقالت الخارجية القبرصية إنها اعتقلت خاطف الطائرة المصرية بعد استسلامه.

وقال وزير الطيران المدني المصري شريف فتحي إن جميع ركاب وأفراد طاقم الطائرة "بخير".

وأعلن المتحدث باسم الحكومة القبرصية نيكوس خريستودوليدس أن خاطف الطائرة المصرية إلى مطار لارنكا أوقف، وقال في تغريدة على تويتر "لقد تم توقيف الخاطف" بدون إعطاء تفاصيل إضافية.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس أن رجلا شوهد ينزل من الطائرة ويسير على المدرج رافعا يديه ليسلم نفسه إلى شرطيين من مكافحة الإرهاب، وقاما ببسطه أرضا وتفتيشه على مدى دقيقتين قبل اقتياده.

وقال الخاطف حين قام باختطاف الطائرة إنه يحمل حزاما ناسفا.

وقال وزير الطيران المدني المصري في مؤتمر صحفي، إن مصر ستعمل على تسهيل عودة جميع الركاب إلى بلادهم.  

وأضاف أن خاطف الطائرة لم يتمكن من دخول قمرة القيادة لأنها مصفحة.

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)