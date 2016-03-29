المغرب: تصريحات بان غي مون متعمدة ومستعدون للحوار

المغرب: مستعدون للانخراط في الحوار بشأن الأزمة

قال وزارة الخارجية المغربية اليوم الثلاثاء إن وصف الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون لضم المغرب للصحراء الغربية بأنه "احتلال" ليس سوء تفاهم بل هو أمر متعمد يهدف إلى تغيير طبيعة النزاع.

وعلى الرغم من ذلك أبدت الحكومة المغربية استعدادها لخوض حوار شامل بشأن الأزمة التي سببتها تلك التصريحات.

وأضافت الوزارة في بيان أن "المغرب لا يدخر أي جهد من أجل الانخراط في هذا الحوار اعتبارا من اليوم في احترام تام لموقفه الذي سبق له أن عبر عنه ولقراراته الموثقة."

وأضاف البيان أن الحكومة المغربية مستعدة "للانخراط في حوار مسؤول وشامل وبناء بخصوص موضوع الازمة التي تسببت فيها التصريحات الخطيرة والافعال غير الِمقبولة الصادرة عن الامين العام للأمم المتحدة."

ويأتي بيان الخارجية اليوم "انسجاما مع دعوة مجلس الأمن بمباشرة حوار حول الملابسات التي أدت إلى التداعيات الحالية".

وعبر المغرب عن غضبه واحتجاجه من هذه التصريحات كما قرر طرد موظفي بعثة الامم المتحدة من الصحراء الغربية.

وقال البلاغ ان تصريحات بان جي مون "أفعال غير مسبوقة من حيث خطورتها وغير قابلة للتبرير ولا يمكن محوها لكونها تصرفات متعمدة تستهدف تحريف طبيعة النزاع وتصدر أحكاما مسبقة حول مآله".

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة صرح أمس أن الأمين العام يأسف "لسوء الفهم" الذي حدث بسبب استخدامه لكلمة "احتلال" لوصف ضم المغرب للصحراء الغربية والذي دفع الرباط لطرد العشرات من موظفي المنظمة الدولية.

وقال البيان المغربي إن "الأمر يتعلق لا أقل ولا أكثر بانحياز تام لأطروحات الأطراف الأخرى".

وأكد أن "استعمال هذه العبارة ولو لمرة واحدة وبصفة شخصية ليس عذرا بقدر ما هو مجرد ذريعة."

وبدأت قضية الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء "البوليساريو" إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت "البوليساريو" قيام "الجمهورية العربية الصحراوية"، عام 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة، وفي المقابل عمل المغرب على إقناع العديد من هذه الدول بسحب اعترافها بها في فترات لاحقة، وتسبب الاعتراف من طرف الاتحاد الأفريقي سنة 1984 إلى انسحاب الرباط من المنظمة الأفريقية.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكماً ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير المنطقة، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب لها إثر انتهاء الاحتلال الإسباني