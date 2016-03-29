الكنيست يقر مبدئيا "قانون الإقصاء" لاستهداف النواب العرب

النواب العرب الثلاثة المبعدون من الكنيست

صادق الكنيست الإسرائيلي، مساء الاثنين، بالقراءة الأولى –من أصل 3 قراءات- على مشروع قانون "إقصاء النواب" الذي يتيح إبعاد أو تجميد عضوية أو إقالة النواب في حال أظهروا دعماً لمن تعتبرهم اسرائيل أعداء، أو لمن يعمل ضد الحكومة الإسرائيلية.

وقوبل المقترح بانتقادات قوية من نواب المعارضة، الذين قالوا إنه يستهدف النواب العرب في الكنيست، وأشار العضو في الكنيست عن القائمة العربية أحمد الطيبي إنه سيتم التوجه الى المحكمة العليا في حال تمت المصادقة على مشروع القانون بالقراءة الثالثة.

وصوت أعضاء الكنيست بالموافقة بواقع 59 صوتاً مقابل 53 على مشروع القانون، الذي سينتقل الآن إلى لجنة، لكنه لن يصبح قانوناً إلا بعد اجتياز تصويتين آخرين في موعد لاحق، فيما يملك تحالف نتانياهو 61 مقعداً في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.

وينص التعديل المقترح على القانون الأساسي، الذي ينظم عمل الكنيست على ضرورة تصويت 90 عضواً على الأقل لوقف أي عضو، وهو سيناريو غير مرجح بالنظر لعدد الأصوات، التي تتمتع بها الكتل السياسية في البرلمان.

وحذرت جمعية المواطن في إسرائيل المعنية بحقوق الإنسان قائلة: "يراد بهذا القانون إلحاق الضرر بالأعضاء العرب في الكنيست الذين لا تأتي بياناتهم وأفعالهم على هوى الأغلبية السياسية.

يذكر أن مشروع "قانون الإقصاء" هو تعديل لقانون أساس الكنيست، ولذلك فإن إقراره يحتاج إلى تأييد 61 عضو كنيست، وطرحت حكومة الاحتلال مشروع القانون هذا في أعقاب حملة تحريض غير مسبوقة بقيادة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على نواب حزب التجمع في القائمة المشتركة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، إثر لقائهم مع عائلات شهداء القدس المحتلة بهدف التباحث في استعادة جثامين الشهداء المحتجزة في "إسرائيل".