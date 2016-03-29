الذهب يقفز 1 % بعد تصريحات لرئيسة "الاحتياطي الأمريكي"

قفز الذهب أكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء بعد تصريحات لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) جانيت يلين بأن البنك سيتوخى الحذر في رفع أسعار الفائدة.

والذهب بالغ الحساسية للسياسة النقدية الأمريكية إذ يؤدي رفع الفائدة إلى زيادة تكلفة الاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد وارتفاع الدولار.

كان المعدن هبط ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي بعد تصريحات تصب في اتجاه تشديد السياسة النقدية من عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي.

وقالت يلين اليوم إن مجلس الاحتياطي سيتوخى الحذر في رفع سعر الفائدة نظرا للمخاطر العالمية.

وبحلول الساعة 1652 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 1.4 بالمئة إلى 1238.21 دولار للأوقية متعافيا من أدنى مستوى في شهر 1208.15 دولار الذي سجله أمس الاثنين.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية تسليم أبريل نيسان 17.50 دولار للأوقية إلى 1237.60 دولار.

وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 15.326 دولار للأوقية وزاد البلاتين 2.4 بالمئة ليسجل 965 دولارا في حين تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 570.10 دولار للأوقية.