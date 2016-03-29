الجيش المصري يُخلي كمائن بوسط سيناء

كمين البرث بوسط سيناء

قالت مصادر للجزيرة مباشر إن الجيش المصري أخلى فجر اليوم الثلاثاء كمائن كان يتمركز بها في مناطق وسط سيناء.

وبحسب شهود عيان، فإن الجيش أخلى 5 كمائن جديدة أقامها خلال الأيام القليلة الماضية؛ بدعوى ملاحقة المجموعات المسلحة التابعة لـ"ولاية سيناء".

وأفاد الشهود بأن عملية الإخلاء تمت الساعة الثانية فجرا، فيما تفاجئ المواطنون صباح اليوم بأن الطرق أصبحت مفتوحة بشكل طبيعي.

قالت مصادر قبلية للجزيرة مباشر إن الجيش أخلى الكمائن، وفتح طريق العوجة بعد إغلاق لمدة 3 أيام على التوالي.

وأوضحت المصادر أن الجيش عاد لمعسكراته بالقصيمة وسط سيناء، فيما ذكرت أن الكمائن هي كمين البرث ومثلث أبو الراشد ووادي الأزرق ومربع الحشاد ووادي جميلة وجميعها في وسط سيناء.

وأضافت: "الكمائن التي أزالها الجيش أقيمت منذ مطلع الأسبوع الحالي، سوى كمين مربع الحشاد أقيم منذ 15 يوما".

وتتبع الكمائن جميعها لقيادة الجيش الثالث الميداني الذي باشر عملياته العسكرية في وسط سيناء، ضمن عمليات "حق الشهيد" التي أطلقها الجيش لملاحقة "ولاية سيناء".