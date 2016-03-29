البث الحي
منوعات

الإذاعة القبرصية: خاطف الطائرة يطلب الإفراج عن سجينات في مصر

29/3/2016

 

ذكرت الإذاعة الرسمية القبرصية أن خاطف طائرة مصر للطيران التي حولت مسارها إلى قبرص اليوم الثلاثاء يطالب بالإفراج عن سجينات في مصر.  

وقالت مصادر لـ"الجزيرة " إن الطائرة المختطفة يوجد بها عدد من الأشخاص يحملون جنسيات أجنبية منها بريطانية وأمريكية.

وقال بيان لوزارة الطيران المدني المصرية إن راكبا هدد قائد الطائرة بأنه يرتدي حزاما ناسفا.
وصرح مسؤولان كبيران في مطار القاهرة بأن الطائرة من طراز بوينغ 800-737 خطفت بينما كانت تقوم برحلة بين الإسكندرية والقاهرة.

وقالت خطوط مصر للطيران، في تغريدة على تويتر "تعرضت الرحلة إم إس181 إلى حالة اختطاف وأجبر قائدها على النزول في مطار لارنكا في قبرص".

وقالت الشرطة القبرصية إن الخاطفين اتصلوا ببرج المراقبة عند الساعة 08,30 (05,30 ت غ) وسمح للطائرة بالهبوط عند الساعة 08,50.

واضافت الشرطة أن الخاطفين لم يعلنوا عن مطالب على الفور، وأن خلية أزمة ارسلت إلى المطار الذي يقع في جنوب الجزيرة.

تابع أيضا:
اختطاف طائرة ركاب مصرية وتحويل مسارها إلى قبرص

المزيد من منوعات

شاهد: انفجار ضخم في مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا

(الجزيرة)

حديقة حيوان تقدم زوجين من الباندا الحمراء النادرة للجمهور (فيديو)

الإفراج عن امرأة بعد القبض عليها بتهمة احتجاز ابنها لمدة 28 عاماً داخل شقة

الشرطة السويدية أمام المنزل المشتبه في احتجاز شخص به لمدة 28 عاما (أسوشيتد برس)

"يجب ألا ننخدع".. الأمم المتحدة: لقاحات كورونا لن تكون كافية وحدها

أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (يوتيوب)
الأكثر قراءة

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)

شاهد: إعلامي إماراتي يزور حائط البراق بالقدس المحتلة ويصفه بـ"حائط المبكى"

مطبِع إماراتي يزور حائط البراق ويصفه بحائط المبكى(مواقع التواصل)

أردوغان: أتمنى أن تتخلص فرنسا من "عبء" ماكرون في أقرب وقت ممكن

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الأناضول)

بمشاركة أردوغان.. خطيب الأقصى يؤم صلاة الجمعة في "آيا صوفيا" (فيديو)

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري في مسجد آيا صوفيا (موافع التواصل)