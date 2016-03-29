الإذاعة القبرصية: خاطف الطائرة يطلب الإفراج عن سجينات في مصر

ذكرت الإذاعة الرسمية القبرصية أن خاطف طائرة مصر للطيران التي حولت مسارها إلى قبرص اليوم الثلاثاء يطالب بالإفراج عن سجينات في مصر.

وقالت مصادر لـ"الجزيرة " إن الطائرة المختطفة يوجد بها عدد من الأشخاص يحملون جنسيات أجنبية منها بريطانية وأمريكية.

وقال بيان لوزارة الطيران المدني المصرية إن راكبا هدد قائد الطائرة بأنه يرتدي حزاما ناسفا.

وصرح مسؤولان كبيران في مطار القاهرة بأن الطائرة من طراز بوينغ 800-737 خطفت بينما كانت تقوم برحلة بين الإسكندرية والقاهرة.

وقالت خطوط مصر للطيران، في تغريدة على تويتر "تعرضت الرحلة إم إس181 إلى حالة اختطاف وأجبر قائدها على النزول في مطار لارنكا في قبرص".

وقالت الشرطة القبرصية إن الخاطفين اتصلوا ببرج المراقبة عند الساعة 08,30 (05,30 ت غ) وسمح للطائرة بالهبوط عند الساعة 08,50.

واضافت الشرطة أن الخاطفين لم يعلنوا عن مطالب على الفور، وأن خلية أزمة ارسلت إلى المطار الذي يقع في جنوب الجزيرة.



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